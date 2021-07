“Wow, pazzesca!”. L’incredibile trasformazione della vip della tv. “Sembri così diversa…”

“Mio figlio poteva morire!”. Se anche tu hai già sentito questa frase, allora sei fan de “Il banco dei pugni”, il reality show in onda su alcuni canali televisivi americani e disponibile anche in Italia doppiato. Il programma che segue le epiche ‘avventure’ dei dipendenti dell’American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit. Il negozio viene gestito dal proprietario, Les Gold, e dai suoi figli, Seth e Ashley.

Il problema, ed è qui che prende il magnifico nome, è che alcuni di questi clienti tentano di truffare i membri della famiglia Gold e spesso le questioni in sospeso finisco a… pugni. Protagonista assoluta del programma, oltre a Led e il figlio Seth, è lei: la nostra fantastica Ashley. Non proprio una volpa, ma cattivissima e vendicativa, perfetta per un reality show. È lei che ha instaurato i litigi più belli del programma.

Nel reality infatti gli attriti non mancano mai, non solo tra i clienti e gli impiegati, ma anche tra i lavoratori presenti. Il reality ha avuto una durata di diversi anni, esattamente del 2009 al 2015. Dopo la fine de reality però, Ashley è completamente cambiata. Ashley, la pungente ereditiera dell’universo Gold è la figlia maggiore di Les, il proprietario del negozio, e sorella di Seth.





All’inizio del programma, era una ragazza un po’ in carne, mora, sempre vestita con leggings neri e qualche maglia scura. Ora però sembra un’altra persona. Ashley infatti ha deciso di dare una modificata al suo aspetto fisico ed è un po’ cambiata, ma appare sempre in ottima forma.

Confrontando le immagini di allora con quelle di oggi notiamo che ha cambiato qualcosa nel look di Ashley, la sua chioma non è più di tonalità nera. Chissà se anche il carattere è cambiato o è lo stesso di qualche anno fa. Imperdibili le storiche litigate con fratello Seth per il controllo del banco dei pegni: solo chi l’ha vista tutta quella serie tv può sapere come va a finire. Fantastica.