“È andata così”. Federica Sciarelli, la notizia di buon mattino. È successo durante Chi l’ha visto

Si torna a parlare degli ascolti tv. Chi avrà vinto questa volta dall’eterna lotta tra Mediaset e Rai? Prima vediamo quali sono i programmi andati in onda mercoledì 26 maggio, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Su Rai2 il film Dove eravamo rimasti e con Meryl Streep. Su Rai3 nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli mentre su Rete4 Zona Bianca, programma di attualità con Giuseppe Brindisi. Su Canale5 il film storico Il gladiatore e su Italia1 Alice attraverso lo specchio.

Gli ascolti tv di mercoledì 26 maggio

Ora la domanda che aspettiamo sin dall’inizio dell’articolo: chi ha vinto in termine di ascolti, mercoledì 26 maggio per quanto riguarda Il gladiatore, Chi l’ha visto e Il commissario Montalbano? Analizziamo i dati uno per uno: su Canale5 il film di Ridley Scott ha appassionato solo 1.695.000 spettatori con uno share pari al 9.8% mentre su Rai1 l’inossidabile Commissario Montalbano con “L’età del dubbio” ha coinvolto ben 4.429.000 telespettatori con uno share pari al 20%.

Al secondo posto quindi troviamo Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli: 2.911.000 spettatori (share del 13.5%). Insomma, la serata di mercoledì 26 maggio, ha visto trionfare in base agli ascolti tv, Il commissario Montalbano. Riguardo invece i dati auditel degli altri programmi non sul ‘podio’: “Dove eravamo rimasti su Rai2” ha convinto 849.000 spettatori con uno share del 3.6%.





Su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 813.000 spettatori con uno share pari al 4.1%. Italia1, proponendo Alice Oltre lo specchio, ha ottenuto 799.000 spettatori (3.5% di ascolti tv). The Social Network su La7 ha convinto 394.000 spettatori.

Su Tv8 Europa League: Villarreal-Manchester United ha appassionato 1.656.000 tifosi con uno share del 7.5%. Accordi & Disaccordi sul Nove ha convinto 443.000 spettatori con l’1.8% di share. Ora non ci resta che aspettare la giornata di domani per capire chi vincerà la prossima battaglia di ascolti tv.