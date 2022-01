“Lo sapevamo”. Maria De Filippi, si è scoperto dopo l’ultima puntata di C’è Posta per Te

Maria De Filippi non tradisce. La moglie di Maurizio Costanzo sempre padrona del sabato. Nella serata di ieri, sabato 22 gennaio 2022, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.31 alle 24.45, ha raccolto davanti al video 5.567.000 spettatori pari al 29.3% di share.



Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.121.000 spettatori (4.6%) e FBI International da 1.082.000 (4.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 2 hanno intrattenuto 889.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha raccolto davanti al video 849.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Storia di una Ladra di Libri totalizza un a.m. di 578.000 spettatori con il 2.8% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 864.000 spettatori con uno share del 3.6%.



Su Tv8 L’Aroma dell’Amore ha raccolto 208.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Maurizio Minghella – Il Predatore ha raccolto 262.000 spettatori e l’1.1% di share. Su Rai Premium la replica di Doc – Nelle tue Mani 2 sigla lo 0.9% con 213.000 spettatori e su La5 la replica del GF Vip porta a casa lo 0.7% con 106.000 spettatori.







Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha siglato il 21.1% con 5.003.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.976.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.538.000 spettatori (6.5%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5% con 1.180.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 1.113.000 telespettatori con il 4.8% nella prima parte e 902.000 (3.8%) nella seconda.



Su La7 In Onda ha interessato 1.148.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 429.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 268.000 spettatori e l’1.2%. Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.655.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.624.000 spettatori con il 15.3% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.482.000 con il 17.7% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 391.000 spettatori (2.2%) e Squadra Speciale Cobra 11 555.000 (2.6%).