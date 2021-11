Momento davvero d’oro per Maria Chiara Giannetta, l’attrice che dà il volto a Blanca protagonista delle serie che porta il suo nome in onda su Rai 1. Ieri il primo canale ha trasmesso la seconda puntata. La storia di Blanca Ferrando è quella di una giovane sovrintendente di polizia, specializzata nel décodage dei file audio, che viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. La donna è divenuta cieca a dodici anni a causa di un drammatico incendio nel quale ha perso la vita sua sorella maggiore Beatrice.



Questa tragedia le ha fatto maturare un senso di giustizia molto forte fino a spingerla a entrare in polizia. Blanca viene aiutata dai suoi amici più fidati, ovvero il suo cane guida Linneo, un bulldog americano femmina che la protegge e la conforta nei momenti più difficili, e dalla sua amica estetista, Stella. Una serie per la quale Maria Chiara Giannetta ha lavorato molto e che ora sta dando i suoi risulti. Almeno a giudicare dai dati sugli ascolti.

Maria Chiara Giannetta con Blanca vince la gara degli ascolti

Nella serata di ieri, lunedì 29 novembre 2021, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.28 – la seconda puntata di Blanca e Maria Chiara Giannetta hanno appassionato 5.377.000 spettatori pari al 24.08% (presentazione: 5.671.000 – 22.06%). Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.24 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.266.000 spettatori pari al 21.48% di share (Night di 13 minutu: 1.499.000 – 34.44%, Live di 4 minuti: 785.000 – 20.88%).







Su Rai2 La vera storia della Uno bianca ha interessato 1.183.000 spettatori pari al 5.36% di share (presentazione di 4 minuti: 788.000 – 3.07%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.378.000 spettatori (5.83%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.649.000 spettatori pari ad uno share del 7.18% (presentazione di 13 minuti: 1.529.000 – 5.97%).



Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 720.000 spettatori con il 4.07% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 346.000 spettatori con uno share dell’1.42%, nel primo episodio, e 335.000 spettatori con uno share dell’1.6% nel secondo episodio (presentazione: 392.000 – 1.53%). Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 292.000 spettatori con l’1.38%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 335.000 spettatori con l’1.44%, nel primo episodio inedito, e 197.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio in replica. Per Maria Chiara Giannetta un successo oltre le aspettative.