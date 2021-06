Una serata che tutti sperano sia ben augurale per il cammino della nazionale italiana di calcio agli Europei. Una presentazione in grande stile per la squadra di Roberto Mancini. A guidare ‘Notti azzurre’, la Rai non poteva che chiamare uno dei suoi migliori interpreti: Amadeus. Tantissimi gli ospiti invitati dal conduttore Amadeus, che ha fatto divertire e sorridere milioni di persone. Tra coloro che sono arrivati in studio il più atteso era senza ombra di dubbio il collega di Mediaset, Paolo Bonolis, che si è scatenato.



Paolo Bonolis è entrato in scena mostrandosi furioso, anche se in senso bonario. Infatti, ha messo in pratica una gag esilarante con qualcuno dietro le quinte: “Ho lavorato in Rai, ho fatto un sacco di trasmissioni e non è possibile che vengo e mi perculano dietro le quinte. Quando mi hai chiamato dicendomi che ci sarebbe stato Roberto Mancini, ho pensato si stesse realizzando il mio sogno. Come sai, calcio bene di destro e di sinistro e pensavo sinceramente di poter essere convocato nella rosa azzurra”.

Amadeus vince la gara degli ascolti



Un siparietto che ha premiato. Nella serata di ieri, martedì 1 giugno 2021, scrive Davide Maggio sul suo sito, su Rai1 la serata condotta da Amadeus Notte Azzurra ha appassionato 2.881.000 spettatori pari al 14.3%. Su Canale 5 l’esordio con un triplo episodio di New Amsterdam 3 ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Game of Games ha interessato 617.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.619.000 spettatori con il 10.1% (presentazione dalle 21.17 alle 21.44: 1.241.000 – 5.3%).







Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 883.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 912.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.184.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Tv8 Io Prima di Te segna 694.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Solo 2 Ore ha raccolto 270.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 xXx registra 555.000 spettatori con il 2.5%.



De Gasperi L’uomo della Speranza segna 355.000 spettatori con il 2%. Su Iris Il Cavaliere Pallido raccoglie 632.000 spettatori con il 2.9%. Su La5 L’Isola dei Famosi in replica segna 130.000 spettatori e lo 0.8%. Su La7d Downton Abbey raccoglie 205.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time/+1 Primo Appuntamento in Crociera ha ottenuto 482.000 spettatori con il 2.1%. Per Amadeus è l’ennesimo successo.