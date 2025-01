Lunedì al Grande Fratello si è svolta una nuova tornata di nomination, e i concorrenti finiti al televoto sono stati Maxime Mbanda, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo ha ricevuto il voto di Stefania Orlando, che ha motivato la sua scelta per via di alcuni atteggiamenti del giovane, che la infastidiscono, come il volume elevato della voce e la sua scarsa disciplina all’interno della Casa.

Stefania ha espresso il suo disappunto: “Per me urli troppo, quando entri in una conversazione sovrasti. Anche l’altra sera, quando stavamo parlando: tu arrivi, cominci a parlare e ti prendi un po’ la scena alzando il tono di voce, e lo fai spesso.” Con queste parole, la Orlando ha messo in luce la sua irritazione riguardo ai comportamenti di Lorenzo, affrontandolo direttamente in un confronto faccia a faccia.

Grande Fratello, Stefania Orlando contro Lorenzo

“Poi vabbè, ci sono tante cose, anche il fatto che non sei venuto a mangiare a tavola: io penso che in una situazione come la nostra, che stiamo vivendo, dove ci sono state delle cose molto gravi, dove non c’è spirito di gruppo, perché in questa Casa manca lo spirito di gruppo“, ha detto Stefania Orlando ribadendo un concetto che aveva già detto a Luca Calvani. “Non so se prima c’era, io sono arrivata e ho visto solo una Casa dove vige l’anarchia più totale: non ci sono regole di nessun tipo, non c’è rispetto”, ha detto ancora Stefania incassando il plauso del pubblico.

“Stefania che ribadisce che lui è un maleducato e in più nella casa non c’è spirito di gruppo, c’è anarchia, non ci sono regole e non c’è rispetto verso gli altri. Poi ovviamente parte la censura perché lei dice solo verità🐍 Che donna”, si legge a corredo del video pubblicato su X. “C è la possibilità di buttarlo fuori! Approfittiamone”, scrive un utente.

Stefania che ribadisce che lui è un maleducato e in più nella casa non c'è spirito di gruppo, c'è anarchia, non ci sono regole e non c'è rispetto verso gli altri. Poi ovviamente parte la censura perché lei dice solo verità🐍

“Grande Stefania però questo pagliaccio purtroppo grande fratello protegge da quattro mesi e fatto ancora peggio da Helena hanno tutto nascosto adesso è arrivata ora che pubblico deve andarsene perché grande fratello non si merita pubblico noi dobbiamo abbandonare brava Stefania”, si legge tra i commenti. E ancora: “Ho adorato che gli abbia detto tutto queste cose”, “Si Lorenzo è stato smascherato sin dall’ inizio ma per fortuna Stefy gli ha ripetuto quelle cose perché deve abbassare un po’ la cresta e cambiare atteggiamento perché è un maleducato”.