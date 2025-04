“Arriva lei, tutta la stagione”. Dal palco allo studio tv, a Belve la cantante top di Sanremo 2025

La nuova stagione di Belve si preannuncia carica di sorprese e colpi di scena. Il talk show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, pronto a tornare in onda il 22 aprile, ha messo a segno un importante colpo di scena coinvolgendo nel cast fisso una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo 2025: Serena Brancale. La cantautrice, che ha lasciato il segno con il brano Anema e core, approda così in prima serata su Rai 2 in un ruolo tutto nuovo, che promette di esaltare le sue doti musicali.

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, la presenza di Brancale nel programma sarà stabile e ben definita: ogni martedì sera, durante la trasmissione, interpreterà una cover, offrendo così un momento musicale che andrà a spezzare i toni intensi delle celebri interviste taglienti della Fagnani. Una scelta che non solo allarga il respiro narrativo del programma, ma rappresenta anche un interessante esperimento di contaminazione tra musica e talk show d’inchiesta.





Belve, Francesca Fagnani chiama Serena Brancale

Il successo sanremese ha spalancato nuove porte alla cantante pugliese, che sarà anche tra i volti della nuova trasmissione Like a Star, il talent ideato da Amadeus per il canale Nove. In questa nuova avventura Brancale siederà tra i giurati, accanto a nomi noti come Elio e Rosa Chemical. Si conferma così il momento d’oro per la musicista, capace di conquistare pubblico e addetti ai lavori con il suo stile raffinato e inconfondibile.

Ma le novità per Belve non finiscono qui. Oltre all’idea ancora in fase di studio di una versione “crime” del format, è già in via di definizione un parterre di ospiti che si preannuncia molto variegato. Tra i nomi che circolano con più insistenza, oltre ai già confermati Milly D’Abbraccio, Raz Degan, Nathalie Guetta, Paola Iezzi, Michele Morrone, Benedetta Rossi, Guè e Sabrina Impacciatore, si aggiunge ora anche quello di Marcel Jacobs. L’olimpionico dovrebbe essere tra i protagonisti delle prossime puntate, portando sul palco la sua storia di sport e determinazione. Ancora in corso, invece, le trattative per un’eventuale partecipazione di Chiara Ferragni.

L’attesa per il ritorno di Belve è alta, e la data del 22 aprile è ormai segnata sul calendario degli appassionati. Il programma si prepara a mescolare ancora una volta provocazione, confessioni intime e momenti inattesi, offrendo uno spaccato unico del mondo dello spettacolo e non solo. Con Serena Brancale nel cast fisso e nuovi volti pronti a raccontarsi senza filtri, la stagione si preannuncia ricca di emozioni.