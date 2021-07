Momento molto triste per gli amanti di una delle serie televisive più di successo a livello internazionale. Uno dei grandi protagonisti ha infatti ufficializzato il suo addio definitivo. Una decisione che ha ovviamente rattristato milioni di persone, che speravano non arrivasse mai questa scelta dolorosissima, che purtroppo era nell’aria dopo la fine della scorsa stagione. Una notizia che ha dunque fatto abbassare sensibilmente l’umore del pubblico, che spera adesso non ci siano ripercussioni negative sulla serie.

C’era stato un annuncio simile nei giorni scorsi, che aveva turbato tutti: “Ciao, sono Miguel Bernardeau e per quelli che hanno guardato il finale di Elite 4 voglio dirvi addio e mandarmi un enorme abbraccio”, esordisce l’attore spagnolo classe 1996 famoso soprattutto per il suo ruolo in Elite. E poi: “Voglio dire grazie a tutta la squadra di Élite, la produzione, la direzione, tutti i miei colleghi, quelli che sono ancora qui e quelli che non ci sono più, vi avrò per sempre nel mio cuore”. E ora questa ulteriore mazzata.

Dopo l’addio dell’attore Bernardeau, anche il collega Aron Piper ha deciso di lasciare la serie. Uno dei grandi personaggi ha dunque ufficializzato che non prenderà parte alla prossima stagione. Un’ulteriore perdita incredibile, che rischia di far peggiorare gli ascolti. Lui stesso ha voluto rivolgersi ai suoi fan con un video, pubblicato sul canale Youtube da Netflix. Dunque Ander di ‘Elite’ non sarà presente nella quarta stagione. Una notizia tanto clamorosa quanto triste, che ha fatto spegnere l’entusiasmo di molti.





Quindi, Aron Piper ‘Ander’ segue la decisione assunta da Guzmàn e dice definitivamente addio alla serie ‘Elite’. Proprio nell’ultima puntata della scorsa stagione, i due personaggi avevano salutato il resto degli amici partendo insieme per una nuova avventura personale. Trovato così il modo di dare il commiato agli attori, cosa che ormai serpeggiava da settimane. Staremo a vedere se saranno sostituiti a dovere oppure se si andrà avanti con gli altri protagonisti che sono rimasti nel cast ufficiale. Non resta che attendere.

Aron Piper è nato nel 1997 a Berlino ed è un attore e cantante tedesco, ma naturalizzato spagnolo. Dopo essere venuto al mondo, la sua famiglia si è trasferita con lui a Barcellona e poi a Gerona e a Luarca, nelle Asturie. Ha sempre amato la recitazione sin da bambino e a teatro fa le sue prime esperienze all’età di sei anni. Quando ha tempo libero ama molto fare rap e ha pubblicato già quattro singoli, l’ultimo ‘Plastilina’.