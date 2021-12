“Problemi sessuali”. Che umiliazione per Armando Incarnato: il cavaliere di UeD demolito

Armando Incarnato lo conoscete tutti. No? E come è potuto accadere ciò? Beh, vi facciamo un piccolo riassunto, posto che per conoscere una persona, come si dice in certi posti, “bisogna mangiarci un chilo di sale”. Armando è un imprenditore e attore napoletano che a Uomini e Donne è spesso e volentieri protagonista. Intendiamoci, la conduttrice è sempre Maria De Filippi. Gli opinionisti storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono sempre al loro posto.

Ma lui, beh sì lui è un tipo che non si lascia intimorire da nessuno. E ‘ruba’ la scena. Più e più volte è stato al centro di accesissime, anzi infuocate polemiche. Recentemente si è scontrato ad esempio con Marcello Messina, cavaliere a UeD per non tanto tempo che però ha trovato la felicità e l’amore fuori dal programma. Armando, invece, è sempre lì, con il suo atteggiamento non proprio british che anzi in tanti ritengono troppo aggressivo. E adesso, ecco pronta un’altra bagarre pronta ad esplodere. Anzi, già esplosa.

Sul suo account Instagram il cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato ha appena condiviso un video in cui racconta di aver ricevuto delle critiche. Ma qui la televisione non c’entra nulla. No. Il ‘pomo della discordia’ è invece la sua passione per automobili e motociclette. Proprio così, avete letto bene.





Armando Incarnato dice: “No vabbé, ragazzi questa la dovete assolutamente ascoltare: siamo passati dal mostrare auto e moto che significava ostentare una vita che non è la tua, al mostrare auto e moto che significa avere problemi di natura sessuale”. Insomma qualcuno ha attaccato il cavaliere di UeD prima con una motivazione. Ora con un’altra. Ma in mezzo ci stanno sempre le auto e le moto…

Il cavaliere del Trono Over non riesce proprio a non ridere e sbotta: “Ma che ti devo dire? Provare per credere”. Ma non è tutto. Armando Incarnato è davvero un fiume – d’ironia – in piena: auto e moto? “Non le mostrate perché poi pensano che siete impotenti”. Ma chi potrebbe aver lanciato queste accuse? Un uomo? Una donna? Difficile a dirsi. Ma qualche idea Armando ce l’ha. Ovviamente al veleno: “Anche se a me sembra tanto che più hai auto e moto e più si avvicinano. E ancora avete coraggio di parlare? Ma dico ancora: chiedete al vostro Babbo Natale un po’ di sincerità”. Ma voi, come la pensate a riguardo?