Momento di alta tensione nello studio di ‘Uomini e Donne’ con Armando Incarnato che ha perso la pazienza e ha lasciato momentaneamente la trasmissione. Si è rivolto direttamente a Maria De Filippi e ha esternato tutto il suo malessere per un attacco, che proprio non è riuscito ad accettare. Le parole dette nei suoi confronti, che l’hanno toccato sul personale, non gli sono proprio andate giù e molti hanno preso le difese del cavaliere, visto che si era superato un po’ troppo il limite.

Qualche settimana fa Armando Incarnato è stato attaccato anche da Pamela Barretta: “Quando devi infangare le persone pensaci bene. Poi parli proprio tu che hai gettato me*** su me*** sulla redazione? Quante nei hai dette, peccato che posso avere anche dei messaggi. Oggi potrei anche sganciare qualche bomba, con la verità posso fare male a qualcuno. Taci che è meglio, potrei dire molto altro, sono stata in silenzio fin troppo tempo perché l’impulsività mi ha fatto fare degli errori. Ma tempo al tempo”.

Armando Incarnato ha avuto un battibecco con un cavaliere di ‘Uomini e Donne’, ma quando il discorso si è incentrato su aspetti personali c’è stata la furia di Armando, che ha affermato: “Maria, adesso è troppo. Io non posso fare finta di non sentire. Non ti devi permettere di andare sul personale, mi è stato tolto il rispetto. Io rimango sui fatti legati al programma, stai al posto tuo”. E poi lui ha chiesto alla padrona di casa di lasciare temporaneamente lo studio del dating show per riprendersi emotivamente.





Ad aver infastidito notevolmente Armando Incarnato ci ha pensato il cavaliere Luigi, che lo ha criticato sotto l’aspetto del suo look. E Armando ha quindi aggiunto prima di abbandonare lo studio: “Non devi più giudicare il mio look, ho talmente tanta personalità da potermi permettere tutto. Tu sai bene da quale quartiere provengo, Maria ho bisogno di uscire per prendere un bicchiere d’acqua”. E anche Tina Cipollari ha poi puntato il dito contro Luigi per le sue esternazioni in merito.

Intanto, le anticipazioni di ‘Uomini e Donne’ hanno raccontato che Luca Salatino lascerà lo studio. Il corteggiatore non gradirà l’avvicinamento e le effusioni tra Roberta Giusti e Samuele. A quanto si apprende Luca è deluso e stufo dei continui tira e molla con la tronista. A Uomini e Donne tutti con il fiato sospeso per capire cosa succederà: se ci sarà un riavvicinamento o meno.