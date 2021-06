Tra i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne e non solo anche e senza dubbio Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano vanta già ben due partecipazioni nel dating show e in entrambe ha fatto molto parlare di sé. Per le discussioni feroci con dame e cavalieri ma anche per quelle decisamente più pesanti con Maria De Filippi, che lo ha più volte rimproverato per il suo atteggiamento in studio.

E che dire del rapporto a dir poco conflittuale con Gianni Sperti? Lo storico opinionista di Uomini e Donne non ha mai visto di buon occhio Armando Incarnato e non c’è uscita che gli faccia passare liscia. Ad ogni modo anche questa edizione è finita ma in attesa di rivedere vecchi e nuovi volti del parterre a settembre il pubblico continua a ricevere aggiornamenti.

Armando Incarnato dopo UeD: la foto

Attraverso le interviste a UeD Magazine ma anche e soprattutto attraverso Instagram, di fatto non c’è giorno in cui non si parli dei protagonisti più chiacchierati di UeD. Cosa combina Armando Incarnato in questo periodo? Sappiamo che ha deciso di lasciare il parterre del trono over in compagnia della dama Angela Paone ma non è della sua vita sentimentale che si parla oggi.





Al di là di UeD, Armando Incarnato di mestiere è imprenditore e negli anni ha dato vita a una catena di saloni di parrucchieri. Ma il cavaliere ha anche una forte passione per la recitazione. E infatti vanta una partecipazione come comparsa nella quarta stagione della serie Gomorra, ispirata dall’omonimo best seller nato dalla penna di Roberto Saviano.

Poco fa, poi, la sorpresa. Su Instagram Armando Incarnato ha postato quello che ha tutta l’aria di essere uno spoiler del suo prossimo lavoro. Ovvero uno scatto che lo ritrae nel set della prossima uscita. Nella foto in questione è in sella a una motocicletta ed è affiancato da due agenti che, evidentemente, sono anche loro attori. Non si sa altro ma probabilmente, stando a questi indizi, si tratta di una serie poliziesca.