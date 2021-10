Nella nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda mercoledì 6 ottobre, Armando Incarnato si è soffermato sulla tronista Andrea Nicole e si è chiesto: “Perché i tuoi corteggiatori non ti baciano?”. Ma a far discutere stavolta non sono state solamente le sue affermazioni, bensì il suo cambio look. Si è presentato in modo davvero inedito nello studio di Maria De Filippi e sul web si sono tutti scatenati. Ma i giudizi non sono stati affatto positivi nei confronti del cavaliere del dating show.

Nella scorsa puntata è invece scoppiato a piangere. A breve, ha raccontato Armando Incarnato, la sua ex compagna, mamma di sua figlia, si risposerà. Un pensiero che sta angosciando il 40enne, che ha spiegato: “Mi dispiace un po’, perché mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà un’altra presenza maschile e questo mi fa strano, anche se lui è un bravissimo ragazzo”. Ora ha voluto farsi vedere in maniera differente, ma chissà se non tornerà sui suoi passi dopo i messaggi negativi.

Quando è stato inquadrato Armando Incarnato, tutti hanno immediatamente notato la sua nuova versione. Infatti, era impossibile non vedere il suo drastico cambio look, che ha coinvolto i suoi capelli. Gli utenti si sono riversati sulla rete e hanno cominciato a prendere in giro e a criticare l’uomo. Chissà se lui vorrà replicare a queste affermazioni del popolo del web o se preferirà non innescare ulteriori polemiche. Andiamo a vedere dunque come si è presentato a ‘Uomini e Donne’.





Armando Incarnato ha deciso di stravolgere la sua capigliatura, sfoggiando un inaspettato caschetto. E subito sono partiti i commenti critici dei telespettatori: “Può essere la giornata più storta del mondo, ma dopo aver visto i capelli di Armando tutto andrà meglio”, “Ma perché Armando si è fatto quel caschetto?”, “E quando scopriremo che Armando in realtà è pelato e vive di parrucche come fece Ilary Blasi al Grande Fratello”, “Ma i capelli di Armando? Sto schiattando”. Quindi, c’è chi pensa che sia una parrucca.

Intanto, a ‘UeD’ Gemma Galgani ha nuovamente invitato a cena Pierluigi ma lui ha declinato l’invito spiegando che si sarebbe dovuto vedere con la figlia. Poco dopo alla dama è arrivato un messaggio dal cavaliere che però non era indirizzato a lei. C***o la Gemma mi vuole venerdì pomeriggio”, messaggio seguito da una serie di faccine che piangono. Un vero colpo al cuore per Gemma Galgani.