“Eccoci e qua”. Arisa e Vito Coppola, ora non ci sono più dubbi: la prova sono proprio loro a darla

Qualcosa sta succedendo tra Arisa e Vito Coppola. Dopo aver vinto Ballando con le stelle infatti tra i 2 sembra esserci qualcosa in più. Già nei giorni scorsi avevano pubblicato un post criptico. “Per noi è stata un’esperienza immemorabile – avevano scritto -. La vittoria di Ballando con le stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”.



“Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”. E poi Arisa e Vito hanno aggiunto: “La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito e Ari”.



Con questa didascalia che ha visto la firma di entrambi i vincitori, c’è chi sia certo che abbiano voluto indirettamente confermare che sia nata anche una storia d’amore tra loro. Se non bastasse questo ecco che un altro indizio esce fuori. Arisa infatti ha postato delle stories dal suo account Instagram durante una “gita” assieme al suo maestro di danza.







“Niente è il 26 – ha fatto sapere Arisa mentre si riprende a bordo di un’auto con il suo smartphone – anzi il 27 e le feste sono finite… Guardate chi c’è con me… Si è tagliato i capelli, sembra ancora più piccolo, un teenager”. Insomma la coppia è inseparabile anche lontano dalle telecamere. alimentando in qualche modo le voci che li vogliono ormai una coppia felice e innamorata.



Insomma, un momento d’oro dopo il trionfo di Ballando con le stelle. Un trionfo aspettato e meritato. Chi ha seguito sa bene che la cantante è stata apprezzata dai giurati e dal pubblico per la sua costanza e bravura. Ma soprattutto per il suo impegno. E chi lo sa che ora per Arisa si apra una nuova pagina di vita insieme a Vito.