Continua a far discutere il bacio a Ballando con le stelle tra Arisa e Vito Coppola. Durante la puntata di sabato 20 novembre c’è stato un bacio tra i due mentre ballavano sulle note revival di Grease, emozionando pubblico e giuria (non ha caso si sono aggiudicati ben 49 punti). Una esibizione che ha convinto davvero tutti, pubblico e giuria, e che è stata caratterizzata dal bacio, appunto.

A rompere il silenzio su quanto sta accadendo è stato Guillermo Mariotto che, ospite a Storie Italiane, ha rivelato: “Io il bacio non l’ho visto da dove ero seduto. E che sarà mai? Sono fidanzati? Loro ne sanno di più perché sono sempre in contatto. Lei prima era depressa piangeva negli angoli. Ora è un’altra persona”. Insomma, l’esperienza a Ballando con le stelle ha permesso ad Arisa di ritrovare il sorriso.

Arisa sta vivendo un momento di grande popolarità proprio grazie alla sua partecipazione allo show di Milly Carlucci e sta dimenticando la burrascosa fine della storia con Andrea Di Carlo (lui sta lavorando proprio dietro le quinte dello show, come manager di Morgan e di Federico Lauri). Il manager ha rivelato che “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show, abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”. Arisa ha risposto al suo ex tramite il settimanale Nuovo ed è stata più che chiara: “Non è vero niente!”.





Raggiunti a caldo dai microfoni di Oggi è un altro giorno, Arisa ha aggiunto: “È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”. Quindi l’inviato del programma ha provato ad incalzare i due chiedendo: “Ma allora era tutto finto?”, Vito Coppola ha preso la parola: “Il bacio? Era vero. In quel momento era tutto vero, sono stato spontaneo”.

Durante la diretta di Ballando con le Stelle è passata inosservata, ma poi è stata ripresa dai media, una frase di Vito Coppola riferita durante i giudizi della giuria: “Alla fine si è visto quello che ho fatto io [il bacio sul palco, ndr] ma lei mi ha fatto altro prima”. Una confessione che ha lasciato anche Arisa senza parole. La cantante ha sgranato gli occhi ed ha esclamato: “Cosa ti ho fatto?”. La battuta è stata presa al volo da Roberta Bruzzone, che ha detto: “Appena finito il programma venite in camerino con me e vi faccioo il kit con le tracce biologiche ed analizziamo anche gli indumenti, così abbiamo una visione più chiara”.