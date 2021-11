“Se mi chiamano, sono pronta…”. Arisa a bomba a Ballando con le stelle, la ‘svolta’ della cantante è bollente

Film hard, a luci rosse, soft porn e hardcore. Quante ‘varianti’ ci sono, ma siamo sempre lì. Si tratta di prodotti che, ieri come oggi, vanno alla grande. E pare proprio che, mentre le nuove tecnologie hanno in molti casi aumentato a dismisura le opportunità per amatori e new entry, dall’altro lato la qualità si sia abbassata. E questo è un peccato no?

Come porre rimedio a questo ‘scempio’? Beh, sembra che a risollevare le sorti del porno – o meglio soft-porn – italico sia pronta a scendere in campo, o meglio salire su un letto, una vippona che in passato ci ha abituato a provocazioni e schiaffi in faccia al ‘politically correct’. La signorina in questione altri non è che Arisa che durante un’intervista al Giornale ha dichiarato: “Per anni, fin da Sincerità al mio prima Festival di Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla e ora penso che a 39 anni ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì“.

In queste settimane Arisa è impegnata come concorrente a “Ballando con le stelle” in coppia con Vito Coppola. La competizione come al solito nel programma condotto da Milly Carlucci è altissima. Pensate che Arisa se la deve vedere con una bomba sexy come Sabrina Salerno che, in quanto a esplosività, non ha molto da invidiare alla cantante. Ma più che la competizione nel ballo, a far rumore è stata la dichiarazione sul soft porn. E indovinate un po’ chi è che ha risposto, pronto e dritto come un fuso, alla provocazione? Già, proprio lui, il Rocco Siffredi nazionale.





L’attore porno più famoso d’Italia e non solo Rocco Siffredi, contattato da Mowmag.com ha colto l’occasione al volo. Queste sono state le sue parole: “Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che (Arisa) posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto ‘soft porno’ ho esclamato: ‘Che peccato!’. Perché se volesse fare una cosa ‘soft’, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori. Onestamente per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo senza far vedere le penetrazioni in video”.

A Ballando con le stelle l’uscita di Arisa ha provocato un piccolo terremoto, qualche battuta e chissà cos’altro dobbiamo aspettarci ora. Di sicuro alla cantante non mancano né sensualità, né la capacità di sapersi lasciar andare. Anche alla fine di “Acqua e Sale” nell’ultima puntata di sabato 27 novembre è scattato il bacio con Vito Coppola. E lei: “Ma come faccio a non baciarlo? Una volta che stai lì il bacio ti parte”. Ecco, vediamo se dopo questa partenza Arisa approderà direttamente nel regno di Rocco Siffredi. Voi che ne pensate?