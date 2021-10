Escono fuori retroscena incredibili e inaspettati dietro il sì di Arisa alla partecipazione della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha fatto carte false pur di averla e strapparla così alla concorrenza, infatti non si sarebbe badato a spese per convincerla ad accettare la proposta. Ma non è solo una questione economica ad aver favorito la sua presenza. La cantante ha infatti preteso di avere determinate condizioni e le sue richieste sarebbero state accolte tutte.

Qualche giorno fa l’artista si è presentata in una versione decisamente rinnovata: ha di nuovo tinto la sua chioma rasata ma questa volta con i colori dell’arcobaleno e, di nuovo, ha fatto vedere il risultato su Instagram. Ora la chioma di Arisa è sfumata in modo graduale nei toni di fucsia, viola, verde, azzurro e giallo. Insomma, multicolore e in stile unicorno. L’ennesimo cambio look che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan. E a bocca spalancata sono rimasti adesso anche i telespettatori, dopo le ultime novità.

In particolare, sono stati il settimanale ‘Oggi’ e il sito ‘Bigodino.it’ a svelare dettagli clamorosi su Arisa e ‘Ballando con le stelle’. E ad essere coinvolto è stato anche il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo. L’uomo è infatti il manager di Federico Fashion Style e Morgan, che saranno presenti al programma della Carlucci. Ma l’artista ha chiesto ufficialmente alla Rai di rispettare una clausola, che si è rivelata decisiva per la sua risposta affermativa. Andiamo a vedere cosa ha richiesto ai vertici della tv pubblica.





Ecco cosa avrebbe chiesto ed ottenuto Arisa, come svelato dallo stesso ex partner: “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori. Non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove. Lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. E grazie a me è a Ballando con le stelle”. E c’è anche un’altra indiscrezione, stavolta rilanciata da ‘Dagospia’, sempre sulla cantante Arisa.

Questo quanto emerso ancora su Arisa: “A Ballando con le Stelle è tutto pronto, tra pochi giorni è prevista la conferenza stampa di presentazione (con la Carlucci costretta a lottare per ottenerla). Gira voce che Arisa, tra l’ottimo cachet e le voci di un pacchetto con all’interno Il Cantante Mascherato come giudice, oltre a mostrare le sue doti di ballerina potrebbe cantare. Come la prenderà il collega Morgan?”.