“Dovete dirci qualcosa?”. Arisa e Vito Coppola, scoppia la bomba dopo l’esibizione a Ballando: fioccano i commenti

Se vi avessero detto, 12 anni fa, che quella cantante con gli occhiali sarebbe diventata un’icona sexy probabilmente vi sareste fatti una grassa risata. E invece la tv, forse il successo e la fama, ma sicuramente le donne tutte con la loro capacità di ammaliare, ammiccare, mandare in visibilio i maschietti, hanno fatto il ‘miracolo’.

Da brutto anattroccolo – ci perdoni l’anatroccolo – a diva indiscussa, personaggio tv e vip mai banale, sempre pronta a buttare giù a colpi di provocazioni e rivelazioni ‘choc’ i luoghi comuni sull’universo femminile. Ma soprattutto le generalizzazioni e le banalizzazioni su ciò che ci si aspetta faccia una donna, una cantante, un personaggio famoso. Bene, avrete capito che stiamo parlando di Arisa, la cantante che nel 2009 vinse il festival di Sanremo con il brano “Sincerità”. E che oggi ‘dà scandalo’ a Ballando con le stelle in coppia con Vito Coppola.

Nella prima semifinale di Ballando andata in onda ieri, sabato 4 dicembre, Arisa, oltre a ricordare di quando era vittima dei bulli, ha parlato anche d’altro. In particolare ha svelato il rapporto con il suo partner di danza, il ballerino Vito Coppola. Se qualcuno pensava che tra i due ci fosse qualcosa in più che un semplice rapporto professionale, beh, forse ci ha preso. E di brutto pure.





“Per me il corpo di Vito è casa”. Queste le parole che ha usato Arisa nel filmato andato in onda su Rai1 a Ballando con le Stelle prima della sua esibizione. Se a questa frase aggiungiamo quanto uscito sui due nei giorni scorsi allora il quadro comincia ad essere più chiaro. A Oggi è un altro giorno la cantante ha affermato infatti: “È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”.

Naturalmente le dichiarazioni di Arisa hanno scatenato pubblico e presenti nello show. “Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa” ha esordito Roberta Bruzzone dopo la caliente performance. Pure Alessandra Mussolini non ci è andata mica leggera: “Sensualità pazzesca tra i due nella vasca. Siete stati spettacolari!”. Dulcis in fundo parla Fabio Canino: “Arisa questo è il tuo primo film erotico con la regia di Milly Carlucci!”. E giù risate e sguardi complici. O no?