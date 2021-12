Si è chiusa con la vittoria di Arisa e Vito Coppola l’edizione 2021 di Ballando con le stelle. Dopo 10 puntate la cantante e il ballerino hanno alzato il trofeo davanti a Bianca Gascoigne, Sabrina Salerno e un arrabbiatissimo Morgan che non le ha mandate a dire ai giudici. “Ho fatto tanti esami nella mia vita – dice Morgan – al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”.



E ancora: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. Naturalmente è stato fondamentale l’intervento di della padrona di casa Milly Carlucci, che in tutti i modi ha tentato di calmare Morgan. Anche Arisa ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È successo subito dopo l’esibizione.



Al momento della votazione Selvaggia Lucarelli ha lanciato l’esca da cui poi è scoppiata la bomba. La Lucarelli elogia Arisa come cantante: “Quante volte hai partecipato a Sanremo 13?”. Arisa ha risposto: “No 8, ma io sarei andata anche questo anno”. E la giornalista non si lascia sfuggire l’occasione per saperne di più e lasciare una battutina: “Come mai? Non mi dire che hai fatto la fine dei Jalisse”.







Secca la risposta di Arisa: “Solo che loro ci sono stati una volta io 8, ma evidentemente la mia canzone non è piaciuta”. Un’esclusione che ha scatenato la risposta furiosa dei fan sui social “Come ha osato tenerla fuori?”. Intanto la cantante si consola con la vittoria a Ballando con le stelle. Un trionfo aspettato e meritato quello dei due ragazzi.



Chi ha seguito sa bene che Arisa è stata apprezzata dai giurati e dal pubblico per la sua costanza e bravura. Ma soprattutto per il suo impegno. Poi quel feeling speciale che si è instaurato tra Arisa e il suo insegnante di danza. Brava, Arisa, campionessa di Ballando con le Stelle.