Clamorose informazioni sono uscite fuori su Antonio Ricci, il creatore di Striscia la Notizia. In particolare, è stato riferito quanto guadagna e sono emerse cifre stellari in riferimento al suo patrimonio. Non parliamo ovviamente di dichiarazioni ufficiali fatte dal diretto interessato, ma Il Tempo è riuscito a stabilire con esattezza i suoi incassi. Sicuramente in tanti pensavano che avesse tanta ricchezza, ma leggere questi numeri ha indubbiamente lasciato a bocca aperta il pubblico.

Antonio Ricci di Striscia la Notizia ha davvero molti soldi, stando a quanto è stato possibile leggere. Quanto guadagna e il patrimonio esatto è stato svelato e i telespettatori sono quasi increduli. Nei giorni scorsi è stato rivelato che c’è stata una querela contro Striscia per diffamazione Claudio Baglioni. Tutto ha avuto inizio da un ebook dal titolo “Tutti poeti con Claudio” che è risultato disponibile sul sito del tg satirico. Disposto il sequestro del libro e l’obbligo per Striscia la Notizia di non poter più rendere disponibile il prodotto per il download.





Antonio Ricci di Striscia la Notizia: quanto guadagna e il suo patrimonio

A scrivere l’articolo su Il Tempo è stato il giornalista Andrea Giacobino, che ha fatto chiarezza su Antonio Ricci e Striscia la Notizia e su quanto guadagna. Patrimonio da urlo per il cosiddetto ‘papà’ del tg satirico trasmesso da Mediaset su Canale 5. Rivelati anche particolari su chi gestirebbe il patrimonio dell’uomo: “A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004, di cui è amministratore unico ed è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris, mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria”.

Poi è stato aggiunto: “In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo ‘shopping’ dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni”. Ma andiamo a vedere insieme che utili ha, quale attivo e la cifra del patrimonio.

Il Tempo ha scritto nel suo articolo giornalistico che Antonio Ricci ha un utile che supera 1 milione e 100mila euro, mentre il suo patrimonio netto è di oltre 106 milioni. Per quanto riguarda l’attivo, è di 153 milioni e 400mila euro. Delle cifre che hanno fatto quasi svenire il pubblico.

