Fiocco rosa a Oggi è un altro giorno! La lieta notizia è arrivata in apertura della puntata di lunedì 11 aprile 2022: Serena Bortone ha annunciato in diretta l’arrivo della piccola Aurora non appena ha preso il collegamento dal Tg1.

Grossi festeggiamenti in studio per la nascita di Aurora, la terza figlia di Antonio Mezzancella. Un arrivo celebrato co un fiocco rosa in studio e anche un omaggio anche da parte di Memo Remigi, che ha indossato una camicia rosa. Anche Romina Carrisi su Instagram ha ripreso il momento scrivendo che la famiglia di Oggi è un altro giorno si è allargata.





Fiocco rosa a Oggi è un altro giorno: nata la figlia di Antonio Mezzancella

Durante la puntata, il neo papà ha raccontato i dettagli del parto che non è stato proprio tutto rose e fiori: il travaglio di Georgia Manci, la sua compagna e dunque neo mamma, è infatti durato più di dieci ore. “Un parto molto lungo, dalle 6 del pomeriggio di sabato alla fine la bimba è nata alle 4.25 di domenica mattina”, ha spiegato Antonio Mezzancella.

“Il corpo umano femminile è veramente capace di tutto”, ha aggiunto spiegando di essere sempre rimasto al fianco della sua compagna. Che dall’ospedale è apparsa raggiante: “Stiamo bene, un abbraccio grande a tutti”, ha salutato lei attraverso un videomessaggio.“Geo è bellissima, come se niente fosse. Wow”, il commento di Serena Bortone.

Per Antonio Mezzancella, che ha conosciuto la ballerina Georgia Manci a Tale e Quale Show, programma dove ha trionfato nell’ottava edizione, Aurora è la terza figlia. Laura e Chiara sono nate da una sua relazione precedente e, ha rivelato sempre a Oggi è un altro giorno, hanno manifestato molto entusiasmo per la nascita della sorellina.

“Le nostre piccole!”. Doppia gioia per l’attrice, mamma tris (con due gemelle) e un altro fiocco rosa