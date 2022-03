Veri o falsi? Più che le notizie, oggi più che mai, conta la verità, o meglio la tanto decantata, forse troppo, cosiddetta ‘coerenza’ delle persone. Tra quello che uno dice e quello che uno fa. O riesce a fare. Nonostante o grazie a chi ci sta intorno. Fuori, per strada, tra grattacieli enormi o villaggi nelle foreste, o, per fare un esempio, dentro la casa del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, che vede come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è arrivato alle fasi finali. Lunedì 14 marzo sarà decretato il vincitore. Nel frattempo i concorrenti proseguono l’avventura. Non tutti, però. Uno, in particolare, è stato appena costretto a lasciare il loft di Cinecittà. E ha ripreso a parlare tramite social proprio in queste ore. Di chi parliamo? Ma è ovvio, di Antonio Medugno!

“La coerenza è l’ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione” sentenziava un certo Oscar Wilde alla fine dell’Ottocento (è il tipo qui sopra nella foto). Ma ancora adesso c’è chi sostiene che la coerenza è tutto. Boh, come si fa anche solo a pensarlo? In ogni caso, tornando alle cose ‘serie’, il tiktoker napoletano nella Casa si è fatto ben volere. “L’ultima volta è andato forte – ha recentemente detto Davide Silvestri – Ha superato la nomination e il televoto flash”.





Giucas Casella, invece, non era proprio d’accordo con lui: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi”. Certo chi sta lì da settembre si è fatto un ‘mazzo’ diverso. Ma comunque sentite cosa ha detto il giovane modello appena tornato alla vita ‘normale’, quella che per i benpensanti, dovrebbe essere più ‘vera’.”Ed eccomi qua. È finita un’esperienza non bella, di più. Tosta, non me l’aspettavo, ma spero di aver dato tutto…”. E poi prosegue in una delle ultime stories di Instagram.

Uno dei miracoli più grandi della vita che si rigenera e ci rigenera, ogni giorno, buono o cattivo che sia, è la possibilità di affrontare anche sé stessi. Così Antonio, ha spiegato perché, nonostante le difficoltà incontrate, è voluto restare fino all’ultimo. “Ho deciso di rimanere – le sue parole – per abbattere le mie paure , le mie fragilità e le mie insicurezze. Ad oggi posso solo dire grazie , grazie a tutti voi che mi avete sostenuto dal primo giorno e non saranno mai abbastanza le parole per farvi capire quanto siate stati fondamentali in alcuni momenti”.