Antonella Fiordelisi senza reggiseno per un istante. GF Vip 7, dopo la tensione dovuta all’uscita di Marco Bellavia, torna un po’ di quiete nella famosa casa di Cinecittà. È tempo di musica e balli per i gieffini che si scatenano nel giardino, sotto il sole di una bella giornata. Ma è proprio a questo punto che la Fiordelisi, in vena di spassarsela, non si è trattenuta quando dagli altoparlanti hanno trasmesso “Rumore” di Raffaella Carrà. A questo punto la bellissima influencer ha iniziato a ballare, inventando una sorta di coreografia.

Poi, tutto d’un tratto, la giovane si è letteralmente lanciata su Edoardo Donnamaria, sdraiato lì accanto a lei. Voleva probabilmente fare altro, fatto sta che la ‘rovinosa’ caduta sul corpo del collega ha determinato la perdita del reggiseno. Attimo di panico per lei che, tra risate e imbarazzo, non è riuscita più a muoversi. A quel punto Edoardo Donnamaria l’ha invitata a non muoversi di lì, cercando di correre ai ripari e sistemare il reggiseno che si era totalmente slacciato.

Poco dopo è intervenuta anche Ginevra Lamborghini che ha preso un plaid affinché Antonella potesse coprirsi dalle telecamere. La donna è stata coperta ed è riuscita a sistemarsi, sempre tra le risate generali. Antonella Fiordelisi poi ha detto: “Anche le grandi ballerine possono sbagliare. Sto male, ma perché. Cadesse il reggiseno”.

Poi Edoardo ha detto sorridendo: “Io non ho visto nulla”. C’è da dire che tra loro due si è creata una bella alchimia e in tanti, sui social, sperano di vederli insieme nei prossimi giorni. Tra l’altro, Antonella Fiordelisi non ha mia negato di essere interessata a lui. Insomma gatta ci cova. Il video della Fiordelisi è finito naturalmente sui social e tanti gli utenti che hanno commentato divertiti.

Finalmente per la giovane influencer è tornato un po’ di sole dopo la brutta esperienza dovuta agli eventi scatenati dall’uscita di Marco Bellavia. La giovane infatti ha chiesto ai colleghi di fare ammenda per come hanno trattato l’ex conduttore di BimBumBam. Ma qualcuno riuscirà a capire cosa è davvero successo?

