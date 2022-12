Antonella contro Giulia Salemi. Non solo tensioni all’interno della casa del GF Vip 7, ma anche fuori, con una delle concorrenti, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, che ha nuovamente attaccato la ‘voce del popolo’ della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Antonella aveva espresso il suo parere contro Giulia Salemi e nella casa ha nuovamente attaccato l’ex gieffina, che quest’anno ha il compito di leggere i tweet in diretta e quindi dare voce al popolo social. “Giulia non legge mai tweet carini nei miei confronti, ha detto che ne ne avrebbe letto uno carino e uno no, ma a me sembrano entrambi poco carini”, le parole della Fiordelisi.

Antonella contro Giulia Salemi per i tweet al GF Vip 7

“Da una donna sensibile come lei non me l’aspetto”, ha detto ancora Antonella andando contro Giulia Salemi, che in diretta ha risposto spiegando che lei ha semplicemente il compito di leggere i tweet e non di fare commenti: “Cara Antonella, lo spiego anche a te, io mi limito a fare il mio lavoro ed a riportare quello che la maggioranza del web scrive”.

“E soprattutto non decido solo io, sono in concomitanza con gli autori, questo è un lavoro fatto con altre quattro mani. Ma soprattutto quando leggo i tweet vuol dire che in quel momento specifico la maggioranza era con Micol e non con te. Ma questo non significa essere contro di te, anzi erano pure moderati”, aveva ribadito ancora Giulia Salemi. Non contenta della spiegazione, Antonella è nuovamente andata contro Giulia. Questa volta è accaduto in casa, mentre si faceva la doccia e chiacchierava con Alberto De Pisis.

“Pensa che mi piaceva anche come ragazza, pensa che l’ho anche conosciuta. Quando si tratta di me non dice mai che il pubblico mi è vicino, ma che si divide. Ma quando è successo a Micol il pubblico era dalla sua parte”, le parole di Antonella contro Giulia Salemi. Alberto De Pisis e Luca Onestini hanno provato a farla ragionare.

La pesantezza di Antonella che continua a lamentarsi dei tweet che Giulia legge in puntata su di lei.



Alberto difende Giulia dicendo “ma non li sceglie lei i tweet ma gli autori, ci sono i tempi televisivi” 🤍#gfvip #thepisis #prelemi pic.twitter.com/JoCFPHlZ40 — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 6, 2022

“Ma non è lei a scegliere i tweet e basta. Ma anche gli autori. Poi ci sono dei tempi televisivi. Ma lei non c’entra niente, amore. Fattelo dire. Lei dice che chiaramente Twitter si divide, come succede sempre. Secondo me non c’entra niente né nella selezione dei tweet né nei tempi. È Alfonso a dare i tempi”, ha detto l’influencer. Anche l’ex volto di UeD ha preso le parti della Salemi. “Non le hanno lasciato il tempo di leggerli, sono intervenuti anche le opinioniste”. Ma le parole dei due vipponi non hanno convinto Antonella.