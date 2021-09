“Roba intima…”. Antonella Elia, momenti di grande caos. Poi scopre tutto e si arrabbia

Antonella Elia, lo scherzo è più che riuscito. Anche la soubrette torinese finisce ‘vittima’ di Scherzi a Parte e cade nella trappola tesa anche grazie alla complicità di Pietro Delle Piane. Tutto è accaduto proprio nel bel mezzo di relax quindi in un momento del tutto inaspettato.

Arrivano in Sicilia e prendono una stanza in hotel vicino Palermo per poi decidere di fare un bel giro rilassante in gommone. Al rientro nella loro stanza, però, Antonella Elia va incontro alla scoperta che stravolge del tutto le cose. La vacanza, per lei, non inizia nel modo migliore.

“Non è possibile. Non toccare niente, hanno rubato anche il mio cellulare. Tutto rubato”. Ebbene si, al rientro, la coppia si è trovata di fronte alla scena: camera svaligiata. La soubrette cade nel panico, ignara che potesse trattarsi di uno scherzo. “Non piangere, ora ci penso io, chiamo il direttore”, rassicura il complice Delle Piane.





“Siamo troppo sulla bocca di tutti, troppo energie che volano. Quelle che mi odiano, le mie colleghe… credo molto nelle energie”, poi l’appunto sul cellulare ‘rubato’: “Ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono…”.

Antonella Elia perde le staffe e arriva a visionare le immagine delle videocamere di sicurezza. Ecco dunque il ladro, ovvero un ragazzo che il giorno precedente si era lasciato andare a complimenti e apprezzamenti, per poi intrufolarsi nella stanza e ‘rubare’. Ma non solo questo, perché dalle immagini Antonella scopre anche che il ladro ha provato a baciare il suo Pietro.

“L’ho respinto”, risponde Delle Piane, dunque Elia: “Ma non mi dici una cosa del genere?”, “Guarda Antonella, mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti”, ha poi incalzato il ladro, “Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita”, e solo a quel punto era arrivato il momento di svelare: “Sei su Scherzi a Parte”. Una vacanza…indimenticabile!