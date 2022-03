Durante il GF Vip 6 Antonella Elia più volte si è scagliata contro Soleil Sorge che era nella Casa. Su Instagram nei mesi scorsi ha dato libero sfogo ai pensieri parlando del triangolo che si era venuto a creare con Alex Belli e Delia Duran. Antonella Elia era una di quelle persone convinte che i due stessero fingendo completamente. Niente sentimenti, quindi, ma solo una prova mal riuscita di recitazione per portare avanti un teatrino con il solo scopo di far parlare di sé.

“Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Squallidi in un modo inconcepibile”, ha commentato Antonella Elia in merito ai due concorrenti, invitando poi i suoi fan a votare per eliminare Soleil dalla casa del Grande Fratello appena possibile. Ora che tutto è finito, Antonella Elia si ritrova al suo fianco proprio Soleil Sorge: entrambe sono le opinioniste de La Pupa e il Secchione 2022.

Durante un’altra diretta social Antonella Elia ha corretto il tiro su Soleil Sorge e ha detto che potrebbero anche diventare amiche: “Io e Soleil potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo. Io per dire, quando discuto mi agito parecchio e perdo i limiti, invece lei è in grado di rimanere fredda. Solei è pagata per parlare, farla stare zitta sarebbe sbagliato. Soleil parla, anche molte lingue devo dire. Chapeau! Se faremo fuoco e fiamme con Sole? Staremo a vedere. Non devo trattare male Sole? No cercheremo di andare d’accordo assolutamente. Cosa penso davvero di Sole? Che è una ragazza molto brava”.





Poi ha spiegato il motivo per cui criticava Soleil Sorge: “Non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie. Però una cosa è vedere una persona nella casa, poi una persona magari è anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality, la scoprirò personalmente di persona. Lei nella casa era importante. Magari le opinioniste salvavano sempre Katia, perché è una signora di una certa età, poi Sole perché senza sole le dinamiche si sarebbero sviluppate molto meno. Lei dava una bella vitalità. Sole the queen of dinamiche. L’immunità data dalle opinioniste la salvava, ma mi ricordo che pure il pubblico le salvava”.

Antonella su Sole: Penso sia molto brava, dava una bella vitalità alla casa, senza di lei le dinamiche sarebbero scarseggiate #solearmy #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneshow @Soleil_stasi pic.twitter.com/iWOnmt0hVC March 16, 2022

Antonella Elia ha saltato la prima puntata del programma a causa del Covid. L’ex valletta di Mike Bongiorno in una Instagram Stories, ha spiegato di essere risultata positiva al Covid dopo un tampone eseguito in ambulanza negli studi Mediaset di Roma. E quindi non è potuta essere presente nella prima puntata. “Sono in una situazione un poco bizzarra – ha detto – sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo. Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà”.