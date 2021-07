“Non vedo l’ora!”. Antonella Elia scoppia di felicità: tanti aspettavano questo annuncio

Antonella Elia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ha partecipato come opinionista insieme a Pupo. E non sono mancati i momenti di tensione. Come il litigio con Samantha De Grenet. Di recente ne ha parlato a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. L’episodio è stato sottolineato da tanti commentatori: in quella occasione Antonella Elia non si risparmiò nei confronti di Samantha De Grenet e l’ex gieffina ci rimase molto male.

Oltre a darle della ‘regina dell’arroganza’ e della ‘presuntuosa’, Antonella Elia in quella circostanza ha aggiunto: “Sei un po’ ingrassata comunque ultimamente. Dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età”. Parole pesanti che ferirono non poco Samantha de Grenet, che dopo quella puntata del Grande Fratello Vip si sfogò con gli altri compagni d’avventura rivelando di aver combattuto con un tumore al seno.

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, le ha domandato se si è pentita di aver insultato Samantha de Grenet per l’aspetto fisico, pur non sapendo si trattasse di un problema di salute serio. E la Elia ha ribattuto: “Felicissima. Ma che insultata per l’aspetto fisico. Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire ‘Oddio, sono ingrassata’. Io e le mie amiche lo diciamo ‘Sei ingrassata, sei dimagrita ecc’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, allora, io e le mie amiche. No. Ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli”.





Antonella Elia non è stata confermata come opinionista del reality. E come lei neanche Pupo: al loro posto Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) e Adriana Volpe. Ma l’ex valletta di Mike Bongiorno non si è persa d’animo e continua a fare progetti e a lavorare. Nelle ultime ore ha postato una foto su Instagram che la ritrae sorridente e nella didascalia ha scritto: “Sto registrando un programma bellissimo di cui ancora purtroppo non vi posso parlare ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi!”.

Insomma nel futuro di Antonella Elia c’è un nuovo programma. Ancora non si sa molto, neanche lei stessa si è voluta sbilanciare, ma appare chiaro che qualcosa bolle in pentola. Non resta che attendere qualche giorno e probabilmente sarà proprio Antonella Elia a informare tutti i suoi fan sui nuovi progetti che la vedranno protagonista.