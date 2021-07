“Mi hanno detto di dirlo”. Antonella Elia, il retroscena pazzesco sul GF Vip viene fuori solo ora

Antonella Elia è tornata a parlare della lite con Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto in occasione dell’intervista che ha concesso a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. L’episodio è stato sottolineato da tanti commentatori: in quella occasione Antonella Elia non si risparmiò nei confronti di Samantha De Grenet e l’ex gieffina ci rimase molto male.

Oltre a darle della ‘regina dell’arroganza’ e della ‘presuntuosa’, Antonella Elia in quella circostanza ha aggiunto: “Sei un po’ ingrassata comunque ultimamente. Dovresti fare un po’ più di palestra, stai cedendo al peso dell’età”. Parole pesanti che ferirono non poco Samantha de Grenet, che dopo quella puntata del Grande Fratello Vip si sfogò con gli altri compagni d’avventura rivelando di aver combattuto con un tumore al seno. A distanza di tempo tra le due permane una freddezza di fondo, come testimoniano le parole di Antonella Elia a Belve.

Durante la puntata di venerdì 9 luglio Antonella Elia è tornata a parlare dell’accaduto. Francesca Fagnani le ha domandato se si è pentita di aver insultato Samantha de Grenet per l’aspetto fisico, pur non sapendo si trattasse di un problema di salute serio. E la Elia ha ribattuto: “Felicissima. Ma che insultata per l’aspetto fisico. Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire ‘Oddio, sono ingrassata’. Io e le mie amiche lo diciamo ‘Sei ingrassata, sei dimagrita ecc’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, allora, io e le mie amiche. No. Ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli”.





A questo punto Francesca Fagnani ha invitato Antonella Elia a riflettere, ma l’ex opinionista del GF Vip è parsa irremovibile. Quindi proprio lei ha rivelato un retroscena sull’accaduto: “Ritengo che alcune cose siano state dette dopo attenta riflessione per farmi fuori, punto. È quello che penso”. Poi a proposito della battuta sulla ‘regina del gorgonzola’ per via di uno spot pubblicitario che ha visto Samantha de Grenet protagonista, Antonella Elia ha detto: “Ora io qui lo dico… la cosa mi è stata suggerita”.

“Io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola – prosegue -. Non è frutto del mio sacco. Ma che accusa è? Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia dato che ero talmente incavolata e non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Non dirò mai da chi, ma mi è stato proprio detto: ‘Digliela’ e io ho risposto che gliel’avrei detto. Io lei non l’avevo mai vista poi…”.