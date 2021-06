Sono in corso i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si parla tanto dei possibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà. E fioccano i primi nomi del cast. Alcuni sarebbero sicuri, tanto da potersi dire ufficiali. È il caso della cantante lirica Katia Ricciarelli, la quale ha confermato indirettamente. Così come Manuel Bortuzzo (nuotatore e scrittore) e Gaia Zorzi (sorella del più noto Tommaso).

Stando a quanto emerso dalle recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini, la sesta edizione del Grande Fratello Vip avrà a disposizione un cast perlopiù giovane. Il tentativo, infatti, è quello di non annoiare il pubblico da casa ma creare dinamiche interessanti che tengano incollati tutti allo schermo nel tentativo di bissare il grande successo dell’edizione da poco terminata.

Le novità sicuramente riguardano la coppia degli opinionisti. Non ci saranno Pupo e Antonella Elia che hanno accompagnato fedelmente Alfonso Signorini. Per motivi diversi si è deciso di sostituirli: al loro posto la conduttrice Adriana Volpe (che ha già partecipato al GF Vip come concorrente) e Sonia Bruganelli, la compagna di Paolo Bonolis. Nessun annuncio ufficiale, ma le voci sono talmente insistenti – ed evidentemente veritiere, tanto che Paolo Bonolis ha già rilasciato dichiarazioni in merito alla partecipazione della moglie.





“Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace – commenta Paolo – Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo”. Sulle due nuove opinioniste è intervenuta Antonella Elia, che sulle pagine di NuovoTv commenta la scelta. “Volpe e Bruganelli? Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me”, ha dichiarato la soubrette che pare sia stata fatta fuori dalla produzione dopo le polemiche dell’ultima edizione.

“Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”. Sulla Bruganelli, invece, ci va cauta: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”. Sicuramente Antonella Elia seguirà con molta attenzione la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Nel frattempo si consola tra le braccia del suo Pietro Delle Piane. Tra loro, dopo qualche incomprensione, è di nuovo sbocciata la passione.