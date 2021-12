“Non poteva che andare così”. Antonella Clerici, la grandiosa notizia arrivata poco fa

Notizia più bella non poteva esserci per Antonella Clerici. Sappiamo benissimo che è una delle conduttrici televisive più apprezzate dagli italiani per la sua semplicità e per la sua assoluta professionalità. Riesce infatti ad entrare con grande rispetto nelle case di tutte le persone e su di lei è davvero complicato trovare qualche giudizio negativo. E poco fa ha anche ricevuto una news davvero entusiasmante, che conferma il momento magico della presentatrice, al settimo cielo per questo avvenimento.

Nella sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ ha invece rivelato qualche settimana fa una notizia non proprio positiva. Antonella Clerici ha fatto una precisazione sull’assenza di Zia Cri, dopo essersi messa in collegamento video con l’ospite fermata da un problema di salute: “Quando qualcuno è malato si pensa subito a tante cose e diciamolo: lei non ha il coronavirus”. E poi la diretta interessata ha aggiunto: “Mi sono sottoposta ad un’operazione allo stomaco abbastanza impegnativa, ma va tutto bene”.

Nella serata di venerdì 3 dicembre il programma di Antonella Clerici, ‘The Voice Senior’, è giunto alla sua seconda puntata e tra coloro che sono stati protagonisti come concorrenti si sono verificati due episodi molto importanti: è salita sul palco la prima cantante transgender della trasmissione, Stefania Castelli di 65 anni, che ha anche raccontato brevemente la sua storia. Inoltre, è apparso anche Fabrizio Pausini, ovvero il papà della famosissima e amatissima cantante italiana Laura Pausini.





E la notizia più grandiosa per Antonella Clerici ha riguardato proprio ‘The Voice Senior’ e in particolare i suoi ascolti televisivi. Infatti, ha battuto sonoramente la concorrenza e soprattutto il ‘GF Vip 6’ del collega Alfonso Signorini. Il programma musicale ha trionfato con il 18,5% di share e 3 milioni e 568 mila telespettatori davanti al piccolo schermo. Il reality show si è invece dovuto accontentare di 2 milioni e 945 mila spettatori, anche se ha totalizzato un importante share pari precisamente al 19,1%.

Per quanto concerne gli altri programmi della serata, in terza posizione si è piazzata ‘Le Iene’ con il 6,5% di share e 1 milione e 78 mila telespettatori. Parlando invece delle trasmissioni in Access Prime Time, ha vinto su Rai 1 ‘I Soliti Ignoti’ di Amadeus, mentre il secondo posto se l’è aggiudicato ‘Striscia la Notizia’. Benissimo nel preserale anche ‘L’Eredità’, condotto dall’impeccabile Flavio Insinna.