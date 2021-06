“Non ne so nulla, ve lo giuro”. Antonella Clerici, sorpresa in diretta. Quello che succede stupisce anche lei

Antonella Clerici sarebbe pronta ad unirsi in matrimonio con il suo compagno Vittorio Garrone. A rivelare la bomba gossip è stato Santo Pirrotta durante la puntata di ‘Ogni Mattina’ condotta da Adriana Volpe. Il giornalista ha voluto dare a sorpresa e in anteprima una comunicazione che, se confermata, rappresenterebbe uno scoop sensazionale. Ci sono infatti voci sempre più insistenti che la danno pronta a fare il grandissimo passo verso un obiettivo importante.

“Lei è molto felice con Vittorio Garrone e dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per lui, pare sia pronta per il grande passo. Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero convolare a nozze entro la fine dell’anno, chissà”, ha detto Pirrotta. Quindi, il 2021 potrebbe essere l’anno delle nozze dell’amatissima coppia vip.

Nel frattempo Antonella Clerici è concentrata sul suo appuntamento televisivo su Rai1: È sempre mezzogiorno continua a conquistare il pubblico. La formula scelta dalla conduttrice piace e di conseguenza anche gli ascolti premiano il format. La puntata di martedì 8 giugno è stata caratterizzata da un avvio abbastanza particolare. Appena è terminata la sigla, Antonella Clerici ha raggiunto il centro dello studio e si è rivolta ai telespettatori.





“Vi giuro su ciò che ho di più caro: mi hanno detto “entra e fai quello che ti diciamo”. Poi ha proseguito dicendo: “Ora mi stanno dicendo che devo indossare gli occhiali da sole” Quindi ha quindi indossato un paio di occhiali scuri e subito è partito il brano ‘Everybody needs somebody’. “Mi ricorda i Blues Brothers” ha poi commentato ridendo. A lei si sono subito uniti Alfio Bottari e Lorenzo Biagiarelli che sono entrati nello studio di È sempre mezzogiorno vestiti proprio da Blues Brothers e hanno ballato sulle note del famoso brano.

A loro si è unita anche Cristina Lunardini, inquadrata in cucina, che ha indossato gli occhiali da sole e ha partecipato al divertente siparietto. “Siamo veramente imbranati! L’unica cosa vera è che io non sapevo niente”, ha commentato ridendo Antonella Clerici. Cosa siamo, un incrocio tra i Blues Brothers e le iene?” ha poi ironizzato la conduttrice, dando subito dopo il via ufficiale alla puntata di oggi di È sempre mezzogiorno.