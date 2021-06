“Un lungo viaggio”. Antonella Clerici, occhi lucidi ed emozione. È successo nell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno

Tempo di saluti per i programmi tv del mattino. Sia sulla Rai che a Mediaset molte delle trasmissioni si fermano per la pausa estiva. E i conduttori con un pizzico di commozione salutano il pubblico che li ha seguiti fedelmente tutto l’anno. Lo hanno fatto Federica Panicucci e Francesco Vecchi che sono al timone di Mattino Cinque. Il programma funziona bene ed è stato premiato in termini di ascolti: in media ha totalizzato più del 18% di share con oltre un milione di telespettatori.

Entrambi i conduttori proprio sul finale di quest’ultima puntata, non si sono risparmiati nel ringraziare tutto lo staff di Mattino Cinque, tra cui autori, registi, invito, il direttore di rete, l’editore, il direttore generale dell’informazione e immancabilmente anche il pubblico a casa. Il colpo di scena inaspettato è accaduto poco prima di salutare in via del tutto definitiva i telespettatori e dare appuntamento alla prossima stagione. In quel frangente Federica Panicucci si è commossa, proprio in diretta a Mattino 5, dichiarando che mai come quest’anno ha avvertito davvero tanta emozione: “Volevo ringraziare il nostro pubblico perché è stato particolarmente affettuoso quest’anno… Mi commuovo anche… C’è molta emozione quest’anno, davvero…Grazie a tutti…”.

Anche È sempre mezzogiorno è arrivato alla sua ultima puntata. Per Antonella Clerici è scontata la riconferma per la prossima stagione dopo il successo del programma in termini di ascolti. Quindi tornerà a settembre con la seconda edizione, motivo per il quale non poteva non aprire la puntata di venerdì 25 giugno ringraziando i telespettatori per l’affetto sempre dimostrato alla trasmissione: “È stata una scommessa vinta” ha detto a tal proposito.





“È sempre mezzogiorno è stato un lungo viaggio durato ben dieci mesi – ha affermato inoltre Antonella Clerici -. È stato un viaggio bellissimo accompagnato dal nostro bosco. Abbiamo trascorso insieme l’autunno, ci sono state un po’ di preoccupazioni per la pandemia che ha ripreso forza; poi è arrivato l’inverno che ha spazzato via tante cose e noi eravamo sempre qui a tenervi compagnia; la primavera, infine, ha riportato nel bosco il verde e tanti altri colori. Il ciclo della vita è così”, ha concluso la conduttrice. Per ciò che riguarda lo share, il programma ha stabilmente ottenuto il 18% con una media di quasi 2 milioni di spettatori.

Nel frattempo Antonella Clerici pensa anche alla sua vita privata. La conduttrice sta pianificando con il suo compagno Vittorio Garrone il grande passo del matrimonio. “La verità è che se ne parla sempre più spesso – ha confessato in un’intervista apparsa sul settimanale Oggi -. Vittorio me la butta là con una certa frequenza. “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi”. E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta. Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”.