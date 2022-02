“È stato un piacere conoscerti”. Lutto per Antonella Clerici, in diretta il suo commosso addio

Momento di grande dolore per la conduttrice televisiva Antonella Clerici. Durante la puntata del primo febbraio di ‘È sempre mezzogiorno’, lei ha voluto iniziare la stessa con un triste addio. Infatti, un lutto ha colpito personalmente la presentatrice Rai, che ha espresso tutta la sua gioia per aver conosciuto questa persona che purtroppo se n’è andata via per sempre nelle scorse ore. E sono davvero in tanti ad avere un ricordo straordinario di questa figura fondamentale per la tv.

Quasi un mese fa Antonella Clerici era stata invece travolta dalla sofferenza per la scomparsa del giornalista e presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli: “Anche oggi mi sono svegliata con una notizia terribile. Era il presidente, ma per noi vecchi della Rai era soprattutto un amico, un amico generoso, una persona perbene, si dice sempre così ma lui lo era veramente. Ed era un grande giornalista. Era così perché lui quando gli facevi un complimento aveva l’umiltà di arrossire e questa è una cosa bellissima, è un ricordo bellissimo”.

Prima di dirvi tutto sulle bellissime parole spese da Antonella Clerici nei confronti dell’uomo passato a miglior vita, durante l’appuntamento in diretta Alfio ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra. Nonostante la sua caduta non sia stata trasmessa tempestivamente dalle telecamere del programma, lei ha voluto far vedere a tutti le immagini di quel momento esilarante. Tante risate per rendere la giornata sicuramente meno angosciante, visto che in precedenza l’umore era stato molto basso.





Antonella Clerici è stata devastata dal dolore dopo aver saputo della morte del giornalista Tito Stagno, che raccontò lo sbarco sulla Luna il 20 luglio del 1969: “Vorrei mandare un grande abbraccio a sua moglie. Era il 1969 e io ero una bambina, ma me lo ricordo. Poi ho avuto il piacere di conoscerlo in altre situazioni”. Stagno è deceduto all’età di 92 anni e quelle immagini storiche in bianco e nero sono rimaste impresse nella memoria di tutti. E ancora oggi molti hanno il piacere di rivedere quei filmati dell’epoca.

Tito Stagno, nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, è stato un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo. La sua frase che passò alla storia durante l’allunaggio fu: “Ha toccato! Ha toccato il suono lunare!”. Nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto due importanti onorificenze: Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2002 e Stella d’oro al Merito Sportivo nel 2014.