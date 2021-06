Oggi venerdì 25 giugno è andata in onda l’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”. Il programma di intrattenimento trasmesso verso ora di pranzo saluta i suoi numerosi telespettatori con un episodio imprevisto che ha fatto davvero preoccupare i presenti e il pubblico a casa. Ma andiamo con ordine. Come sempre protagonista della trasmissione è lei, Antonella Clerici. Fin dall’inizio della puntata la conduttrice ha spiegato che non si trattava di un addio ma di un semplice arrivederci.

Il programma, infatti, piace, e a settembre ritroverà il suo posto nella programmazione Rai. “È stata una scommessa vinta” le parole di Antonella Clerici che ha così ringraziato i telespettatori per la fiducia concessa. La seconda edizione non è dunque in dubbio. “È sempre mezzogiorno è stato un lungo viaggio durato ben dieci mesi – ha detto la giornalista – un viaggio bellissimo accompagnato dal nostro bosco”. Accanto a lei, tra gli altri, Alfio Bottaro e Francesca Marsetti. E l’imprevisto ha riguardato proprio uno di loro…

Si stava svolgendo tutta come sempre, quando, improvvisamente, si è sentito un botto. “Oh Dio!” ha esclamato Antonella Clerici. Cosa è successo? Semplice, Alfio Bottaro è caduto dalla sedia in diretta. Alfio si trovava al fianco di Francesca Marsetti e, proprio quando l’inquadratura si è allargata sullo studio, lo si è visto cadere in avanti. Il ‘fattore’ ha sbattuto le ginocchia sui gradini di un ripiano lì vicino. “È caduto!” ha detto Antonella Clerici. Francesca Marsetti, invece, visibilmente stupita, si è portata una mano alla bocca.





Fortunatamente non ci sono state conseguenze per lo sfortunato Alfio. E anzi Antonella Clerici ne ha approfittato per sdrammatizzare scherzosamente: “Me l’aspettavo! Proprio come i bambini”. A lei si è aggiunta pure Francesca Marsetti che, mentre in un primo tempo è apparsa spaventata, poi ha svelato: “Stava giocando con la sedia”. In ogni caso tutti sono scoppiati a ridere.

E Antonella Clerici ha ‘infierito’: “Si dondola come i bambini” ha detto riferendosi ad Alfio protagonista di un buffo capitombolo nell’ultima puntata di “È sempre mezzogiorno”. L’unico a restare in silenzio dopo l’accaduto è stato proprio Alfio Bottaro, evidentemente imbarazzato. Antonella, non contenta, ha proseguito a prenderlo in giro: “Ma ha bevuto?”. A questo punto Francesca Marsetti le ha risposto che Alfio ha perso l’equilibrio mentre tentava di prenderle un fiore dal vaso sui gradini lì accanto. Nel finale della puntata, poi, i saluti e l’arrivederci a settembre, con le immancabili lacrime di commozione per una emozionata Antonella Clerici.