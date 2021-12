Dopo il compleanno di Maria De Filippi, quello di Antonella Clerici: il 6 dicembre spegne le candeline una della conduttrici Rai più amate di sempre. E pioggia di auguri affettuosi per lei, anche da tanti amici vip. Oltre ai tantissimi messaggi dei fan, su Instagram sono arrivati quelli di Roberta Capua e di Laura Pausini, tra i tanti, e ovviamente quelli dei cuochi del programma che presenta ogni giorno su Rai1 È sempre mezzogiorno.

A proposito, Antonella Clerici è stata festeggiata già in apertura della puntata andata in onda nel giorno del suo compleanno, quando in studio sono entrati tutti i protagonisti dello show con un’enorme torta.

Antonella Clerici, la sorpresa di compleanno in diretta

Poi gli auguri di Carlo Conti in collegamento e i videomessaggi dei coach di The voice Senior, il programma giunto alla seconda edizione guidato appunto da Antonella Clerici il venerdì sera sulla prima rete Rai. Quindi i pensieri da parte di Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e Clementino. Ma la sorpresa che l’ha davvero commossa è arrivata a metà puntata.





Dopo la telefonata di una telespettatrice di È sempre mezzogiorno in studio è arrivata una persona speciale per Antonella Clerici: Anna Moroni. La padrona di casa e festeggiata non si aspettava la sorpresa del suo storico braccio destro a La prova del cuoco, che ha fatto il suo ingresso sulle note di Dancing Queen degli ABBA e un regalo goloso tra le mani.

Antonella Clerici si è commossa e l’ha stretta a sé in un abbraccio dopo aver corso verso di lei urlando il suo nome “Che piacere vederti. Non immaginavo minimamente che tu fossi qui”, ha commentato la conduttrice con gli occhi lucidi. “Infatti stamattina mi ha mandato degli auguri molto frettolosi, di solito mi chiama”, ha poi raccontato al suo pubblico. E dopo questa mattinata intensa e piena di affetto e sorprese, il post di ringraziamento sui social con una gallery che riassume la festa.