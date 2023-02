La notizia è ormai ufficiale perché ad annunciarla è la diretta interessata. Mia Ceran ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione. Purtroppo è inevitabile per lei assumere questa decisione, che lascia ovviamente i telespettatori senza parole. La amano alla follia e la sua trasmissione era seguita con grande attenzione e costanza, ma alla fine per necessità è stata costretta a comunicare a tutti questa sua intenzione. E lo ha fatto con un lunghissimo post, pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.

Mia Ceran ha esordito così, a proposito della news inerente la sua pausa dalla televisione a poco dalla nascita del secondogenito: “Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai, pensavo: sarà una passeggiata (va bene magari un po’ di corsa, ma una passeggiata). Uscirò dopo aver partorito, e qualche giorno dopo sarò di nuovo in onda, in fondo sto bene (scongiuri del caso), ho una super squadra che lavora con me”.

Leggi anche: “Sostituita dall’amato collega”. Barbara D’Urso, arrivano conferme: brutto momento per lei





Mia Ceran, pausa dalla televisione: “Devo fermarmi”

In seguito Mia Ceran ha aggiunto in riferimento alla sua improvvisa pausa dalla televisione: “Ho un compagno e dei nonni che mi aiutano con il mio primo figlio, perché dovrei fermarmi? E invece mi fermo. Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio. E questo non toglie nulla a quel che ho fatto fin qui. Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo. Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela, invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili”.

Poi è scesa nei dettagli del suo stop: “Nei tuoi panni andrà in onda per questa stagione fino al 3 marzo (al nono mese della mia gravidanza) ma dopo il parto mi prenderò una pausa, fino all’autunno. Vorrei dire grazie a tutte le persone che ci stanno mettendo il cuore e la fatica insieme a me, e sono tante, grazie alla Rai (due nomi in rappresentanza di molti: Simona Sala e Massimiliano De Santis) ed Endemol, per essere rimasti sempre “in ascolto”, per avermi chiesto ogni giorno “Stai bene? Te la senti?”; forse senza la loro voce avrei fatto più fatica a riconoscere la mia di voce, che da dentro, per la prima volta in 36 anni, mi diceva: è ora di fermarsi. Ed è giusto così”.

Mia Ceran, classe 1986, è una conduttrice tv e giornalista. Ha iniziato a condurre Nei tuoi panni su Rai2 nel 2022, mentre in precedenza aveva presentato Quelli che il lunedì. Il suo compagno è Federico Ferrari e il 9 agosto 2021 sono diventati genitori del primo figlio Bruno Romeo. Ora sono in attesa del secondo.