L’annuncio a Ore 14, scoppia la polemica. Il mondo dello spettacolo e della televisione si continua a tingere dei colori più variegati e anche di momenti che possono lasciare il pubblico del tutto spiazzato. Ed è forse questo il caso della diretta tv del programma di Milo Infante “Ore 14”. Il conduttore era in collegamento con l’inviata Nicole Di Giulio. La giornalista stava intervistando Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata carbonizzata cinque mesi fa all’interno della sua auto.

L’annuncio a Ore 14, scoppia la polemica: “Irrispettoso!”

Il servizio è andato avanti fino a quando il conduttore dallo studio di Ore 14 ha annunciato: “Abbiamo una notizia meravigliosa, una notizia bellissima, una notizia straordinaria che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio. Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole”. Il timoniere ha poi dato parola all’inviata che ha dunque guardato fisso in camera per dare la notizia a tutti.

“Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14 e Milo farà un po’ da zio”. L’inviata ha dunque annunciato a tutti di essere in dolce attesa proprio nel corso di un servizio delicato per tematica affontata. Il pubblico che ha assistito alla scena non poteva che criticare il siparietto avvenuto in diretta tv: alcuni dei commenti a corredo del video diffuso su Twitter parlano molto chiaro. I telespettatori hanno trovato tutto questo “irrispettoso”.

A #Ore14 l'annuncio della gravidanza dell'inviata Nicole Di Giulio in collegamento con il fratello di Alice Neri, morta carbonizzata 5 mesi fa. pic.twitter.com/gNOvNzE6WS — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) April 28, 2023

Congratulazioni a Nicole ma inappropriato il momento scelto da Infante, visto che si trovava sul luogo del delitto di Alice #ore14 — Lorena Pilati (@lorypil66) April 28, 2023

“Nascerà ad ottobre, nello stesso mese di Matteo”, ha aggiunto Nicole con accanto l’intervistato rimasto alquanto impassibile. “Ore 14 a volte l’abbiamo definito un piccolo vascello pirata, un veliero piccolino che si muove nel gigantesco mondo dell’informazione. Noi ci consederiamo davvero una famiglia. Quando abbiamo scoperto – perché Nicole ce lo ha detto – che aspettava un bambino, è stato un momento di grande gioia”. ha proseguito Milo Infante. “Congratulazioni a Nicole ma inappropriato il momento scelto da Infante, visto che si trovava sul luogo del delitto di Alice” è stato uno dei commenti di un utente.