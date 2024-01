“Propaganda Live”, salta la puntata di stasera venerdì 12 gennaio. Brutte notizie per l’affezionato pubblico del programma trasmesso da La7. Lo show di Diego Bianchi, in onda dal 2017 (800mila spettatori e share del 5,8% di media, ndr), subisce un improvviso stop. A farlo sapere è il sempre ben informato Davide Maggio sul suo portale.

Proseguono dunque le vacanze natalizie per “Propaganda Live”. Il talk show aveva salutato il suo pubblico lo scorso 22 dicembre e sarebbe dovuto tornare in onda proprio oggi. Ma così non sarà e il motivo è presto detto: Diego Bianchi non sta bene. Ma di cosa si tratta? Beh, prima di allarmarvi sappiate che non si tratta di nulla di particolarmente grave.

Stop a Propaganda Live, il motivo e cosa va in onda al suo posto

Diego Bianchi si è beccato l’influenza come altri milioni di italiani. Nulla di preoccupante, dunque, ma tanto basta perché la puntata di stasera di Propaganda Live non vada in onda. LA7 ha anche inviato un comunicato in cui fa sapere che lo “stop forzato e improvviso” è dovuto al fatto che il conduttore Diego Bianchi è “bloccato a letto da una forte influenza” e “tornerà venerdì prossimo“.

Al suo posto “alla luce anche del delicato e drammatico scenario internazionale in evoluzione nelle ultime ore” sarà trasmesso “il dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero andato in onda nella puntata d’esordio del programma, dedicato ad una riflessione sull’attualità in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo di oggi”.

Nella serata in cui Canale 5 trasmette il ritorno di “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e Rai1 il nuovo show di Virginia Raffaele, “Colpo di Luna”, La7 al posto di Propaganda Live sceglie la replica della prima puntata di “La Torre di Babele“. Augias affronterà con lo storico Barbero i temi caldi dell’attualità sulle crisi e le guerre di oggi con le loro ripercussioni etiche ed economiche.

