Il presentatore è gay e la notizia ha lasciato sorpresi i telespettatori, amici e colleghi, visto che il presentatore era sposato da anni e ha due figlie. La notizia è finita su tutte prime pagine dei principali giornali. In tanti hanno espresso ammirazione per il coraggio del presentatore di uscire allo scoperto. Il conduttore era sposato da 27 anni e ha due figlie e grazie al loro appoggio è riuscito a raccontare la verità.

Come raccontato dal popolare conduttore, il dolore causato alla moglie e alla due figlie è stata la parte peggiore: “Con mia moglie non ho segreti. Il suo sostegno è stato fenomenale. Per quanto dall’esterno la vita altrui può sembrarci perfetta, non sappiamo mai cosa passa sotto la superficie”. Il conduttore ha rivelato di aver cominciato a interrogarsi sulla sua sessualità anni fa.

Leggi anche: “Arrestato per pedofilia”. Tv sotto choc, il fratello del conduttore condannato a 12 anni





Il conduttore di This Morning Philip Schofield è gay

L’accettazione della sua famiglia, del suo pubblico e dei suoi amici è stato per Philip Schofield un grande sollievo. Il 58enne è uno dei presentatori televisivo più amati della televisione britannica. È sui piccoli schermi del Regno Unito ogni mattina con il programma This Morning. “Ho attraversato momenti bui e avuto conversazioni che mi hanno spezzato il cuore”, aveva confessato il conduttire parlando anche della moglie Stephanie, le due figlie, l’anziana madre.

In una recente intervista Philip Schofield ha ammesso di avere una relazione con un uomo molto più giovane che ha lavorato con lui in This Morning, e in seguito ha mentito al riguardo. In una dichiarazione bomba al Daily Mail, il presentatore televisivo ha ammesso che lui e l’uomo hanno iniziato una relazione “sconsiderata ma non illegale”.

Philip Schofield ha inoltre confessato di aver mentito al suo datore di lavoro ITV, ai suoi colleghi, ai suoi amici e ai suoi agenti presso la società di gestione YMU. “La prima cosa che voglio dire è: sono profondamente dispiaciuto di aver mentito a loro e a molti altri su una relazione che avevo con qualcuno che lavorava a This Morning. Ho avuto una relazione consensuale con un collega maschio più giovane a This Morning”, ha confessato il conduttore.