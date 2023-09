Una notizia ha lasciato tutti senza parole: una conduttrice tv molto famosa ha confessato di aver scoperto di essere affetta dall’autismo e non lo ha mai saputo fino a poco tempo fa. Gliel’hanno comunicato a 33 anni, nonostante comunque lei avesse avuto sempre dei dubbi, soprattutto perché da piccola ha ammesso di aver avuto delle difficoltà. Ora ha deciso di parlarne in un’intervista e qui ha spiegato nei particolari cosa le è successo.

La conduttrice tv con l’autismo ha rivelato alla BBC sulla scoperta fatta due anni fa: “Inizialmente, ma credo sia normale, sono rimasta molto sorpresa, quasi intontita ma, poi, ho cominciato a capire moltissime cose della mia infanzia che è stata davvero divertente. Ricordo che giocavo in giardino con mio fratello e mia sorella e che mi piaceva stare sempre a casa con mia mamma. Quando ero una bambina ho davvero faticato a scuola: non riuscivo a fare amicizia, a socializzare e ad adattarmi”.

Conduttrice tv scopre di avere l’autismo a 33 anni

Il nome della conduttrice tv, colpita dall’autismo, è Christine McGuinness e ha affermato ancora: “L’unico luogo in cui mi sentivo bene era a casa, lì ero davvero a mio agio. Mia mamma, forse, aveva capito che c’era qualcosa che non andava ma, nonostante questo, ha sempre cercato di essere positiva. Lei mi ha ispirato moltissimo, essendo io stessa una mamma con tre figli, ho imparato a sorridere ogni giorno. Va bene essere se stessi, sempre, e questo è il messaggio che voglio trasmettere ai miei tre bambini”.

Proprio la BBC ha trasmesso il suo documentario, dal titolo Christine McGuinness: Unmasking My Autism, per tenere alta l’attenzione su questa problematica. Lei lavora anche come modella ed è un personaggio molto famoso nella televisione inglese. Inoltre, ha un seguito notevole anche sul social network Instagram, con circa 710mila follower. Nata a Liverpool nel 1988, è unita in matrimonio dal 2011 con l’attore e comico Paddy McGuinness.

Con il coniuge si è comunque lasciata l’anno scorso. Per quanto riguarda le sue esperienze tv, è stata a The Real Housewives of Cheshire, Loose Women, Pranzo al sacco di Steph, Stamattina e Buongiorno Gran Bretagna ed è stata concorrente di The Games.