Francesca Michielin, l’annuncio che fa preoccupare i fan. Questa estate l’amata cantante aveva fatto sapere: “L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni e ovviamente dopo questa operazione dovrò stare un po’ a riposo, per poi, però, lo giuro, tornare più forte di prima a settembre. Spero capiate e mandatemi le vostre good vibes”. A causa dell’intervento l’artista aveva dovuto annullare due date del suo tour.

Segno che probabilmente l’operazione non era prevista. In seguito lei stessa aveva fatto sapere ai fan che l’intervento era andato bene: “… l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare. (e mille altre cose as always)”. Tuttavia Francesca Michielin non ha mai chiarito la natura di questa operazione. Ora ha voluto sciogliere il mistero.

Francesca Michielin spiega cosa è successo: “È una cosa un po’ pesante”

Ospite su Rai2 di “Stasera C’è Cattelan” Francesca Michielin ha raccontato perché ha dovuto affrontare l’operazione in estate. Prima, però, ad Alessandro Cattelan ha rivelato che a differenza del passato ora non teme l’acqua ghiacciata: “Mi sono messa a fare dei bagni nell’acqua fredda. Mi ero operata da poco e dovevo fare dei drenaggi naturali, allora mi sono messa in questa vasca di acqua ghiacciata in giardino, ho anche postato la foto sui social, e l’ho trovato molto benefico”.

Il conduttore ha così colto l’occasione al volo: “Hai parlato dell’operazione, senza specificare, mi sembra che tu sia in ottima forma…”. Francesca ha risposto: “Sì abbastanza, grazie. Cosa è successo? È una cosa un po’ pesante. I miei amici mi hanno detto: ‘Francesca, dopo aver scritto ‘Il cuore è un organo’, il tuo prossimo libro si chiamerà: ‘Il rene è un organo’. Ho avuto un problema al rene. Da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene’ invece di ‘un colpo di reni’“.

A quel punto Cattelan è intervenuto: “Ah ma quindi uno è andato via? Si può vivere anche con uno…”. La cantante ha confermato: le è stato tolto un rene: “Sì, si può vivere anche con uno, si può vivere anche senza. Io ci rido su su questa cosa e tutte le frasi tipo ‘questa cosa qui costa un rene’, io dico: ‘No raga, un rene no! Sennò rimango al verde!’. Io faccio tutte queste gag per scherzarci su. Succede nella vita“. Francesca Michielin poi aggiunge che questo problema la spinge a superare un’altra sua insicurezza: “Io sono sempre stata super ipocondriaca, ma ci sto lavorando e questa cosa la sto pian piano mitigando”.

