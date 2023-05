Amy Dowden è una giovane ballerina di 32 anni presente in Strictly Come Dancing, ovvero l’edizione inglese di Ballando con le Stelle. La ragazza ha fatto un annuncio social in queste ultime ore, facendo sapere ai suoi follower che non prenderà parte alla prossima stagione del programma. La decisione è avvenuta in seguito ad una scioccante scoperta che ha fatto la scorsa settimana sulla sua salute. Amy ha infatti ricevuto la diagnosi di un tumore al seno.

Strictly Come Dancing è un programma che va in onda sulla BBC ed è seguitissimo anche nel Regno Unito. Proprio per questo Amy Dowden ha voluto far sapere ai suoi numerosi fan che i motivi della sua non presenza alla prossima edizione della trasmissione riguardano la sua salute. Ha spiegato nel suo doloroso post che, nonostante la brutta notizia del tumore, vuole ritornare a tutti i costi il prima possibile sulla pista da ballo.

Amy Dowden: giovane ballerina inglese annuncia di avere un tumore

Amy Dowden ha spiegato che già sua madre aveva avuto il tumore al seno, diagnosticatole però a 50 anni. La giovane star ha affermato al riguardo: “Non pensavo fosse possibile contrarre il cancro al seno alla mia età. Non pensi mai che succederà a te”. Nel triste annuncio la ballerina ha anche voluto raccontare agli utenti che la seguono con affetto come è venuta a conoscenza del suo cancro al seno, cercando così anche di creare informazione per il suo pubblico femminile.

La scoperta del suo primo nodulo al seno è avvenuta ad aprile, mentre si trovava in vacanza alle Maldive assieme a suo marito Ben. Lei stessa ha raccontato: “Ero sotto la doccia e ho sentito un nodulo duro nel seno destro“. Una volta tornata dal viaggo, Amy si è recata dal suo medico di base, il quale ha deciso di prescriverle subito una visita oncologica dalla quale è emerso un tumore al seno di terzo grado.

Sulla sua diagnosi di tumore al seno di terzo grado Amy ha precisato: “Il mio dottore mi ha spiegato che ci sono tre gradi e il terzo è il più aggressivo, ma credono di aver preso il mio presto e di non essere troppo allarmati”. Dunque al momento non resta altro che attendere aggiornamenti che sicuramente la stessa Dowden farà sui suoi account social riguardo il suo stato di salute.