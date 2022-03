Impossibile dimenticarsi del personaggio di Annuccia Martini, interpretato dall’attrice Eleonora Cadeddu, di ‘Un medico in famiglia’. Aveva solamente tre anni quando iniziò a recitare nella fiction di successo di Lino Banfi, ma oggi ovviamente è totalmente cambiata essendo una ragazza. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato delle foto che la ritraggono, mentre festeggia il suo 27esimo compleanno. Anche ora, come all’epoca, ha un viso completamente perfetto.

Il sito ‘Biccy’ ha inoltre ricordato che Eleonora Cadeddu era stata ospite tre anni fa di ‘Vieni da me’, programma condotto da Caterina Balivo. E aveva detto durante la sua intervista: “Lino Banfi era come un nonno: sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito. Lo chiamavo nonno anche fuori dal set. Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote”. E aveva comunque già specificato all’epoca che cosa stesse facendo adesso.





Eleonora Cadeddu, conosciuta però da tutti prima come Annuccia Martini e poi come Anna essendo cresciuta anche nella fiction precisamente nell’ottava stagione, aveva poi aggiunto dalla Balivo: “Vorrei partecipare a Ballando con le stelle”. Obiettivo che però non è stato raggiunto, almeno fino ad oggi. Ora ha raggiunto la soglia dei 27 anni e aveva comunque dichiarato di aver proseguito con lo studio, puntando il suo interesse proprio sul mondo della recitazione.

Oggi Eleonora Cadeddu è una bellissima giovane, che tre anni fa aveva detto di essere attiva nello studio e nell’insegnamento del teatro ai bambini. Come didascalia a corredo delle foto che l’hanno immortalata con la torta, ha scritto: “Dopo due anni di festeggiamenti chiusi in casa, ho finalmente festeggiato il mio compleanno fuori. Una cosa molto semplice e ristretta, ma pur sempre una festa, che bello! Grazie a tutti voi per gli auguri, siete speciali. #birthday #27 #compleanno”.

Dopo ‘Un medico in famiglia’ Eleonora Cadeddu ha partecipato nel 2005 alla seconda edizione di ‘Ballando con le stelle’ nella sezione ‘Ballando con le stelline’, mentre nel 2020 è apparsa in un episodio della serie televisiva ‘Don Matteo 12’. Nel 2003 ha ottenuto il ‘Premio Golden Graal – Astro Nascente’ e nel 2015 ha conquistato anche il ‘Premio Andrea Carrano’. Ha un fratello prima attore e ora fantino, che si chiama Michael, e una sorella, Francesca.