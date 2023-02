Rosa Chemical è uno dei cantanti che stanno facendo maggiormente parlare dopo il Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha portato il brano Made in Italy e la sua esibizione durante la serata finale è particolarmente discussa. Il rapper è sceso dal palco e si è diretto verso Fedez che si trovava in prima fila. Prima ha improvvisato un balletto sedendosi su di lui e poi lo ha trascinato sul palco nel bel mezzo della canzone.

Fedez era visibilmente imbarazzato ed è salito sul palco con Rosa Chemical: quindi è arrivato il bacio tra il rapper e il marito di Chiara Ferragni. Un gesto che è stato difficile da digerire per la co-conduttrice di Sanremo e che sarebbe alla base della presunta crisi di coppia. Va detto che c’è un precedente che riguarda i baci tra Fedez e Rosa Chemical: risale a 8 anni fa ed è stato il settimanale Chi a riportare la notizia.

Leggi anche: Chi è Rosa Chemical: età, altezza, peso, fidanzata, only fans, tatuaggi





Rosa Chemical, la foto sui social senza tatuaggi

Inoltre l’associazione Pro Vita ha presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico contro Fedez e Rosa Chemical: “È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Intanto nelle ultime ore Rosa Chemical ha pubblicato una foto sui social che nessuno aveva visto. E si è mostrato come era prima senza i tatuaggi. Tutto è iniziato da un box delle domande che il rapper ha pubblicato nel suo profilo: era in treno e per passare il tempo ha chiesto ai follower di fargli delle domande.

Oltre a precisare di essere astemio, a chi gli chiede di far serata con lui e bere, c’è stato un altro particolare che ha attirato l’attenzione. “Foto di te senza tatuaggi?”, gli è stato chiesto da un fan curiosissimo. E Rosa Chemical non si è sottratto alla domanda postando uno scatto che in pochi conoscevano in cui si mostra con lunghi capelli biondi e senza tatuaggi. Davvero una foto inedita che il rapper ha voluto regalare ai suoi fan.