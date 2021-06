“Ha detto basta”. Antonella Mosetti all’attacco, il motivo dietro l’addio alla tv della figlia Asia solleva un polverone

In principio fu “Non è la Rai”. Poi è arrivato il Grande Fratello Vip. Recentemente l’abbiamo vista come opinionista a “Liva! Non è la D’Urso”, spesso ‘in lotta’ con Federico Fashion Style. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, che in questi anni ha saputo destreggiarsi in diversi ruoli, facendo esperienze diverse e dimostrandosi sempre all’altezza della situazione. Stavolta Antonella ha rilasciato una intervista a “Vero” e tra le altre cose ha parlato anche della figlia Asia.

Asia, lo ricorderete, aveva partecipato al GF Vip insieme a lei. In quella occasione mamma e figlia fecero parecchio parlare, soprattutto per un interessamento di Asia ad Andrea Diamante, all’epoca fidanzato di Giulia De Lellis. Ci fu anche un faccia a faccia tra le due durante una puntata del reality. Successivamente ognuna ha fatto la sua strada. Asia ha cercato di avere successo nel mondo della tv, ma ad un certo punto ha deciso di dire basta. Un taglio drastico che mamma Antonella ha voluto commentare.

“Quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo – le parole di Antonella Mosetti sulla scelta della figlia – ha pensato bene di non farne più parte, e per questo sono la mamma più felice del mondo”. Dunque, dopo questa decisione, cosa fa oggi Asia Nuccetelli? A spiegarlo è sempre la mamma, Antonella Mosetti, intervistata da Vero.





“Le sarebbe piaciuto fare criminologia – dice Antonella Mosetti – ma poi si è dedicata ai cavalli. Ne ha tre e gareggia in tutta Italia. Sono molto felice, perché sono stata io a spingerla quando era piccina. Stavo lavorando a un fotoromanzo in Calabria e lì vicino c’era un maneggio con dei pony. Asia aveva tre anni, da quel giorno non si è staccata più dall’equitazione!”. Dunque, dopo il GF Vip e diverse ospitate televisive, per Asia Nuccetelli è arrivato il momento di dedicarsi ad altro.

Come se non bastasse la scelta di dire basta alla televisione, Asia ha anche impostato il proprio profilo Instagram come privato. Insomma, stop con lo showbiz. Tutto un altro discorso per mamma Antonella Mosetti. Per lei non si esclude un’altra importante esperienza nella prossima stagione tv. E per i fan della showgirl non resta che ascoltarla nell’ultimo pezzo appena uscito: “Viva l’estate”. Il singolo cantato in coppia con Mario Forte punta a diventare uno dei tormentoni della stagione. Ci riuscirà?