“È proprio così”. Anna Tatangelo può festeggiare: non poteva ricevere una notizia migliore

Non poteva apprendere notizia migliore Anna Tatangelo. Ovviamente manca il cosiddetto nero su bianco, ovvero l’ufficialità, ma l’artista e conduttrice televisiva può iniziare a festeggiare la buona nuova sulla sua carriera professionale. E a quanto pare ha già saputo tutto nei dettagli, infatti si sta rilassando e godendo questo momento di pura gioia in Francia. Ha deciso di viaggiare nella capitale Parigi e si è recata a Disneyland in compagnia del suo amato e adorato figlio.

Recentemente Anna Tatangelo non era stata raggiunta solo da news interessanti. Gli ascolti televisivi con ‘Scene da un matrimonio’ non l’hanno sempre premiata a dovere. Ad esempio, lo scorso 20 novembre Dedicato ha raccolto 1.482.000 spettatori pari al 10.6% di share, su Canale 5 Scene da un matrimonio ha interessato 1.670.000 spettatori pari al 12.4% di share. Entrambe le conduttrici vengono lasciate parecchio indietro da Canale 5 che con Verissimo ha continuato a vincere la sfida di ascolti.

E se anche la vita intima sta riservando sorprese positive ad Anna Tatangelo, che ha trovato la sua stabilità sentimentale con il cantante Livio Cori, adesso la grandiosa novità è arrivata anche in televisione. Infatti, nonostante gli ascolti non siano sempre andati in linea con le aspettative, stando a ‘TvBlog’ Mediaset avrebbe deciso di riconfermarla. In attesa della certezza assoluta, che probabilmente avverrà dopo le vacanze natalizie, l’ex di Gigi D’Alessio può davvero essere felice per questo periodo magico.





Dunque, la seconda edizione di ‘Scene da un matrimonio’ ci sarà e alla conduzione avremo sempre Anna Tatangelo. Il suo modo di presentare la trasmissione ha convinto anche i più scettici, infatti ha sempre mantenuto una certa compostezza e professionalità, entrando con assoluto rispetto nelle case degli italiani e con grande umiltà. Si era comunque vociferato già alcune settimane fa della possibilità di darle nuovamente una chance su Canale 5 e ovviamente il ‘Biscione’ si attenderà risultati ancora più soddisfacenti.

Nella sua carriera da cantante Anna Tatangelo ha vinto un ‘Venice Music Awards’, un ‘Wind Music Awards’ e il ‘Premio Lunezia’. Ha inoltre preso parte per ben otto volte al Festival di Sanremo. In televisione, quest’anno è stata anche giurata de ‘Lo Zecchino d’Oro’ e giurata di ‘All Together Now’. Nel 2020-2021 ha anche partecipato come concorrente a ‘Name That Tune – Indovina la canzone’.