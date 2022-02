Lutto per Anna Morini, l’ultimo addio al caro affetto. Classe 1939, il suo nome è inciso nella storia del programma La Prova del Cuoco, Anna Moroni decide di condividere con i suoi fan l’ultimo addio al caro amico chef scomparso pochi giorni fa. Una notizia che ha sconvolto tutti e che non poteva che andare incontro ai numerosissimi messaggi di cordoglio.

“Ciao Fabio! Ho bellissimi ricordi di te a “La prova del cuoco”, eri sempre così solare e sono stata da te tante volte. Ora sei vicino a Beppe Bigazzi, quasi un fratello per te. Riposa in pace amico mio”, queste le parole che Anna Moroni dedica al caro amico venuto a mancare Fabio Picchi, chef del Cibreo, volto noto di Firenze e della Toscana con il quale Anna aveva lavorato proprio in Rai.

Una personalità animata da diverse passioni, dalla cultura cinematografica e teatrale, alla politica. Ma al primo posto nella vita di Fabio Picchi esisteva la cucina, dimensione di creatività e di cura. Di origini fiorentine, lo chef è venuto a mancare all’età di 68 anni il 25 Febbraio 2022 a causa di una grave malattia.





“Ascoltate la bellezza del riposo, del risveglio dell’appetito. Cercate il tempo del sole e la luce della luna. Costruite sedie e tavoli per non essere soli sapendo che l’arte del dar nutrimento attraverso la propria solitudine, insegna l’amicizia”, scriveva Fabio Picchi in uno dei suoi libri.

Una fama e una notorietà quelle di Picchi riconosciute anche negli affettuosi messaggi dedicati a lui dopo la dolorosa perdita. Oltre al messaggio di addio di Anna Moroni, anche quello di Antonella Clerici e di molti politici della scena fiorentina. E con Anna Moroni lo chef ha condiviso anche uno splendido rapporto di amicizia, con lo studio de La Prova del Cuoco a fare da cornice a un affetto che resterà impresso per sempre nel cuore della cuoca.