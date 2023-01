Finalmente fuori tutta la verità su Anna Moroni e il suo addio alla Rai. Ricorderete tutti che a La prova del cuoco era uno dei volti più familiari, infatti lavorava fianco a fianco con la conduttrice televisiva Antonella Clerici. Poi quando la presentatrice ha abbandonato la trasmissione, anche la cuoca non è stata più presente nel momento in cui Elisa Isoardi ha preso il timone. In un primo momento era stata fornita una spiegazione differente sull’uscita di scena della Moroni, ma ora lei ha svelato un retroscena inaspettato.

Ebbene sì, Anna Moroni ha detto addio alla Rai e a La prova del cuoco per una motivazione che finora non era ancora emersa. Poi comunque è tornata in auge, essendo ospite nel programma È sempre mezzogiorno della Clerici. Ma adesso tutte le attenzioni sono su di lei per ciò che è accaduto in quel periodo della sua vita. Lei ed Antonella erano un duo seguitissimo e molto apprezzato, poi se ne sono andate entrambe e ora la cuoca ha rivelato tutti i particolari legati alla sua esperienza nel piccolo schermo.

Anna Moroni e l’addio alla Rai: fuori ora tutta la verità

A distanza di anni da quando Anna Moroni ha dovuto dire addio alla Rai e soprattutto a La prova del cuoco, è ritornata a parlare e lo ha fatto con i colleghi di Blogo. Come sottolineato dal sito Affari Italiani, inizialmente la donna aveva rivelato di aver lasciato il suo ruolo seguendo la scelta di Antonella Clerici. Ma ora è venuto fuori altro che cambia totalmente le carte in tavola. Pare che infatti non sia stata inizialmente proprio una sua decisione, dato che la produzione aveva optato per altre soluzioni.

Secondo quanto ha affermato Anna Moroni a Blogo, la cuoca che oggi ha 83 anni non era stata contattata dai vertici de La prova del cuoco e quindi della tv pubblica. Ma sembra che i produttori abbiano successivamente chiamato la donna, nel momento in cui i dati relativi agli ascolti televisivi di Elisa Isoardi non stessero andando nel verso giusto. Ma a quel punto è arrivato un secco no da parte della chef, la quale ha adesso esclamato: “Sono nata onesta e voglio morire onesta”. E ha puntato tutto su Ricette all’italiana.

Anna Moroni è stata protagonista a La prova del cuoco dal 2002 al 2018, quindi per ben 16 anni consecutivi. In seguito è passata a Rete 4 a Ricette all’italiana dal 2018 al 2021, mentre quest’anno ha lavorato a Food Network nel programma Senti che fame! – Nonna pensaci tu insieme a Lidia Bastianich.