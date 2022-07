Anna Moroni, chi è la figlia Paola. La Moroni è indubbiamente uno dei personaggi più noti per la sua lunga collaborazione con Antonella Clerici a La prova del cuoco. Ma finora in tanti non si erano accorti che anche la figlia è già entrata a far parte del piccolo schermo. La signora Anna ha tre figli, ma è Paola ad essersi rubata la scena in un’occasione specifica. Con un siparietto che sicuramente aveva divertito in molti, vista la spontaneità della discussione nata tra la madre e l’amata figlia.

Ma Anna Moroni è stata colpita da un lutto pochi mesi fa: "Ciao Fabio! Ho bellissimi ricordi di te a "La prova del cuoco", eri sempre così solare e sono stata da te tante volte. Ora sei vicino a Beppe Bigazzi, quasi un fratello per te. Riposa in pace amico mio", queste le parole che Anna Moroni dedica al caro amico venuto a mancare Fabio Picchi, chef del Cibreo, volto noto di Firenze e della Toscana con il quale Anna aveva lavorato proprio in Rai. Un dolore devastante.





Anna Moroni, chi è la figlia Paola

e perché ce la ricordiamo. Il volto noto della televisione è felicemente unita in matrimonio col marito Tonino e con lui ha concepito i figli Paola, Fabrizio e Alessandro. Ma è la prima ad aver conquistato anche il piccolo schermo, sebbene non tutti se lo ricordino perfettamente. Mamma e figlia sono state infatti protagoniste di una sorta d sketch involontario, che aveva fatto sorridere milioni di italiani. Andiamo a vedere insieme cosa è successo all'epoca dei fatti.

La figlia di Anna Moroni è stata una volta ospitata nella trasmissione La prova del cuoco ed è stata in cucina insieme alla madre. Paola è molto brava a cucinare, ma aveva detto nella puntata del programma: “Non mi sembra vero che oggi cucino io”. E il genitore aveva replicato: “Lei è un po’ imbranatella”. E la figlia aveva ribattuto: “Fallo da sola tanto non ti va bene niente”. Le due hanno comunque un rapporto indissolubile, sebbene le discussioni quando si parla di fornelli non manchino mai. E Paola è apparsa anche su Rete 4.

Anna Moroni è nata a Roma il 27 febbraio del 1939 ed è una cuoca, un personaggio televisivo e anche una scrittrice. Ha un diploma in ragioneria e dal 2002 al 2018 ha lavorato a La prova del cuoco con Antonella Clerici. Poi il primo giugno ha dovuto lasciare dopo l’addio della conduttrice. Lei è stata anche protagonista a Ricette all’italiana e per una settimana ospite di È sempre mezzogiorno.

