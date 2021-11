Si è fatta conoscere sotto il nome di Sconsolata a Zelig, ma poi la carriera di Anna Maria Barbera è decollata. Grazie alla popolarità raggiunta interpretando Sconsy, meridionale emigrata al nord che da subito ha conquistato il pubblico, è stata chiamata a condurre Scherzi a Parte con Manuela Arcuri e Teo Teocoli e Striscia la Notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti.

Poi il film di Leonardo Pieraccioni Il paradiso all’improvviso, che le ha permesso di conquistare candidature al David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Nel 2011, poi, l’improvvisa uscita di scena di Anna Maria Barbera. Da un momento all’altro, la comica è sparita. Ora, 10 anni dopo, è tornata sul palco che l’ha resa famosa, quello di Zelig, appena inaugurato dalla coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Anna Maria Barbera è tornata

Ma cosa è successo ad Anna Maria Barbera? Quando era nel pieno della sua carriera televisiva ha dovuto affrontare un momento difficile di cui però non ha mai voluto parlare. La comica e attrice ha fatto solo qualche accenno, ma senza scendere nei particolari, nel corso di un’intervista a Domenica In, nella quale fece riferimento a un lutto in famiglia e alle condizioni di sua madre che la guardava da casa.





“Ho affrontato un periodo difficile – aveva spiegato Anna Maria Barbera -, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza e di una presenza quando c’è una forte sofferenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico. ‘Cara mamma, tutto apposto!’”.

Anche la figlia di Anna Maria Barbera, Charlotte, è nel mondo dello spettacolo. “Fa l’attrice anche lei – aveva spiegato al settimanale Gente – Spero che sia serena e felice, come tutte le mamme, cosa puoi sperare, che possa sentirsi realizzata: la famiglia, la maternità, che non si sciupi. Si è laureata. è una ragazza che si impegna, non cerca mai scorciatoie e ha tantissimo talento”.