Si chiama Anna e gli italiani hanno iniziato a conoscerla nel 1985 quando in punta di piedi entrava nelle loro case accanto a Luciano Rispoli con la trasmissione Parola mia, quiz di Rai1 che metteva alla prova i concorrenti sulla lingua italiana, tra etimologie, modi di dire e brani letterari da analizzare. Allora la conduttrice aveva 24 anni e già la sua popolarità era notevole: tuttavia dopo quell’esperienza andata avanti fino al 1988 e poi ancora per un anno, nella stagione 2002-2003 su Rai3, fatta eccezione per qualche ulteriore contesto, non è più comparsa in tv come protagonista.

La conduttrice in questione è Anna Carlucci, la sorella di Milly: oggi lavorano fianco a fianco a Ballando con le stelle. E agli appassionati del programma di Rai1 che seguono lo show sui social non è sfuggita la sua presenza: la sua pagina Twitter, infatti, è arricchita dai contributi che lei stessa pubblica a ridosso delle dirette del programma in qualità di addetta ai contributi media. Pertanto Anna Carlucci resta così una presenza molto attiva nel mondo dello spettacolo, pur restando nel retro del palco ancora calcato con grande professionalità dalla sorella Milly, sette anni più grande di lei.

Anna, la sorella di Milly Carlucci, lavora dietro le quinte a Ballando

Anna Carlucci riprende anche i momenti più importanti dell’altro programma che conduce la sorella Molly, il Cavaliere Mascherato. Anna è la più piccola delle sorelle (c’è anche Gabriella, 63 anni, da tempo ormai lontana dalla tv e con un passato anche in politica): ha iniziato a lavorare giovanissima nella redazione del programma Novantesimo anno nel 1984. Dopo il lungo sodalizio con Rispoli e la conduzione di alcuni programmi, ha via, via diradato le sue apparizioni televisive, dedicandosi sempre più al dietro le quinte. Si è anche dedicata alla regia cinematografica e alla sceneggiatura.

Per quanto riguarda la vita privata, Anna Carlucci nel 1995, quando aveva 35 anni, ha sposato il conte Giovanni Mazzaro di Pescara, un ricco industriale suo coetaneo originario di Potenza, a Panarea, isola delle Eolie. Riservata, aveva scelto una cerimonia molto privata con solo 25 invitati. Testimoni di lui, il fratello Conio Mazzaro e Damiano Di Mille, mentre per Anna Angelo Donati, marito di Milly, e Marina De Laurentiis.

Nel frattempo c’è attesa per la puntata di stasera – sabato 29 ottobre – di Ballando con le stelle. Milly Carlucci deve fare i conti con il possibile forfait di Gabriel Garko che ha subito un infortunio mentre stava preparando una coreografia. Una eventuale uscita di scena di Gabriel, che resta uno dei candidati alla vittoria, rappresenterebbe una enorme perdita per il programma. Lui stesso ha diffuso un messaggio sui social in cui assicura di fare tutti gli sforzi per essere presente in puntata.